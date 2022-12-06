Зеленский посетил передовую в Славянске

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в город Славянск, который находится на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики (ДНР). Видеообращение на фоне стелы он опубликовал 6 декабря в своем Telegram-канале.

На видео Зеленский поздравил военных с Днем Вооруженных сил Украины, который отмечается 6 декабря. По словам президента, этот день он встречает на передовой вместе с украинскими бойцами.

3 декабря Зеленский заявил, что донецкое направление является самым горячим и болезненным для ВСУ. По его словам, главными точками боевого соприкосновения стали города Артемовск (укр. название Бахмут) и Соледар.

2 декабря офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что украинские военные готовы к эвакуации из командного пункта в Артемовске. Марочко добавил, что решение об этом пока что принято на месте, официального разрешения от Киева украинские боевики еще не получили.

В этот же день Марочко также рассказал, что командование украинской стороны, находящееся в районе Артемовска, всерьез обеспокоено отсутствием приказа покинуть город. По его словам, среди старшего офицерского состава наблюдаются панические настроения.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите жителей Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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