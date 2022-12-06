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Франция в августе увеличила импорт товаров из России на 25%

Франция в августе впервые с февраля увеличила импорт товаров из России на 25%
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В минувшем августе некоторые страны Европы значительно увеличили экспорт российских товаров: Португалия — почти в 10 раз, Франция — на четверть, а Германия вернула себе первое место в списке главных импортеров. Об этом 6 декабря сообщает «РИА Новости», опираясь на данные национальных статистических ведомств стран Евросоюза.

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Франция в августе увеличила объем импорта российских товаров на 25%, что в месячном выражении составляет до €1,1 млрд. Как добавляет «Газета.Ru», такой рост был зафиксирован впервые с февраля, когда данный показатель был на уровне €1,8 млрд, после чего Франция уменьшала траты на товары из РФ.

Согласно аналитическим данным, сильнее всех к концу лета нарастила импорт в месячном выражении Португалия — в 9,4 раза, до €79 млрд. Кроме того, рост закупок товаров из России произошел у Латвии (на 44%), Австрии (на 27%), Испании (на 27%), Греции (15%) и Словакии (6%).

Германия же, после того, как в июле ее опередила Италия, в августе вернула себе звание главного импортера российских товаров, — поставки туда выросли до €2,7 млрд против €2 млрд в Италию. На третьем месте оказались Нидерланды с импортом на €1,5 млрд.

С другой стороны, Германия и Италия остаются и основными поставщиками товаров в Россию: немецкий экспорт в августе составил €1,15 млрд, а экспорт из Италии — €462 млн. Тройку лидеров замыкает Польша, которая поставила товаров на €342 млн.

В то же время некоторые страны Европы сократили объемы ввоза продукции РФ. К таким относятся Словения (-60%) и Ирландия (-63%).

Ранее, 29 ноября, сообщалось, что импорт из России в Турцию в октябре 2022 года снизился на $1,2 млрд в сравнении с сентябрем, следует из данных турецкого института статистики (Turkstat). В октябре было импортировано товаров на $4,9 млрд. Значительная доля поставок приходится на энергоносители.

Ранее, 21 октября, издание The New York Times сообщило, что Индия, Турция и Бразилия нарастили объемы закупок российских товаров с февраля текущего года.

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