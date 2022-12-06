Решением антитеррористической комиссии в Курской области продлен «желтый» уровень террористической опасности на 15 суток. Об этом во вторник, 6 декабря, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, комиссия заседала утром во вторник.

«Принято решение продлить «желтый» уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня еще на 15 суток», — написал Старовойт.

Как он уточнил, из-за возгорания в районе аэродрома отменили занятия в школах в поселке Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова.

«Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнем», — заключил губернатор Курской области.

Утром во вторник он сообщил, что в районе регионального аэродрома загорелся нефтенакопитель. Причиной пожара он назвал атаку беспилотника.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что утром 5 декабря украинские беспилотники попытались атаковать аэродромы Дягилево в Рязанской области и Энгельс в Саратовской области. Трое военных погибли, еще четыре человека пострадали.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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