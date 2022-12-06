Реклама
Прямой эфир
Мир
Bloomberg сообщило о планах США поставить Тайваню около 100 ракет для ЗРК Patriot
Общество
В МЧС сообщили о ликвидации пожара на маслозаводе в Адыгее
Общество
В Москве открылась регистрация на катки фестивальных площадок
Мир
Министры обороны Украины и США обсудили усиление системы ПВО ВСУ
Мир
Полянский подтвердил проведение заседания Совбеза ООН по Украине
Мир
В США начали проверку Neuralink из-за жалоб на испытания на животных
Мир
Один человек погиб из-за взрыва на водопроводной станции в Токио
Мир
Премьера Польши Моравецкого призвали к отставке после слов об Украине
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о возгорании в районе аэродрома
Мир
На востоке Украины объявили воздушную тревогу
Общество
Число погибших после взрыва в Нижневартовске увеличилось до восьми
Экономика
Курс доллара поднялся выше 63 рублей впервые с 14 октября

В Китае высмеяли слова Макрона о глазах Путина

Читатели «Гуаньча» указали, что после слов Макрона о Путине «можно потерять дар речи»
0
Фото: Global Look Press/Chris Kleponis - Pool via CNP
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Китае активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он увидел в глазах президента России Владимира Путина неприязнь к США. Как отметили 6 декабря читатели китайской газеты «Гуаньча», после таких заявлений французского лидера «можно потерять дар речи».

Первый пошел: что стоит на повестке госвизита Макрона в США
И почему сторонам будет нелегко разрешить торгово-экономические противоречия

«Иного и быть не могло. США используют Украину как поле боя для уничтожения России. Это давно известно, что Америка постоянно провоцирует войну вместо того, чтобы быть посредником мира», — отметил один из пользователей.

«У [президента РФ Владимира] Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США [Джордж] Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а [Эммануэль] Макрон увидел неприязнь к Вашингтону», — написал другой комментатор.

«Стратегия США заключается в том, чтобы подавить и уничтожить страны, которые угрожают «господству» Вашингтона», — поддержал еще один читатель.

«Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира», — высказал мнение другой подписчик.

Еще несколько китайских читателей предположили, что действия США должны быть осуждены ООН и всем мировым сообществом.

О Владимире Путине Макрон говорил в недавнем интервью телеканалу CBS. Он также рассказал, что поддерживает прямой контакт с российским лидером и считает переговоры единственным способом решения украинского кризиса.

5 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что президент Франции пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами. Поставки Францией оружия киевскому режиму резко контрастируют с заявлениями Макрона о том, что он считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины и не видит военного варианта, отметил Белик.

Ранее, 3 декабря, Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

1 декабря Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Франции.

В свою очередь американский кинорежиссер Оливер Стоун 5 декабря указал, что за разжигание конфликта в Донбассе на самом деле ответственны США. По его словам, США ― «эксперты в осуждении любой страны в мире», когда та нарушает международное право, навязанное Вашингтоном. В то же время сами США нарушают любые правила, когда им этого хочется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022