В Китае активно обсуждают заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он увидел в глазах президента России Владимира Путина неприязнь к США. Как отметили 6 декабря читатели китайской газеты «Гуаньча», после таких заявлений французского лидера «можно потерять дар речи».

«Иного и быть не могло. США используют Украину как поле боя для уничтожения России. Это давно известно, что Америка постоянно провоцирует войну вместо того, чтобы быть посредником мира», — отметил один из пользователей.

«У [президента РФ Владимира] Путина какие-то особенные глаза, бывший президент США [Джордж] Буш посмотрел в них и заглянул в душу к российскому президенту, а [Эммануэль] Макрон увидел неприязнь к Вашингтону», — написал другой комментатор.

«Стратегия США заключается в том, чтобы подавить и уничтожить страны, которые угрожают «господству» Вашингтона», — поддержал еще один читатель.

«Франция продала Европу и себя США на глазах у всего мира», — высказал мнение другой подписчик.

Еще несколько китайских читателей предположили, что действия США должны быть осуждены ООН и всем мировым сообществом.

О Владимире Путине Макрон говорил в недавнем интервью телеканалу CBS. Он также рассказал, что поддерживает прямой контакт с российским лидером и считает переговоры единственным способом решения украинского кризиса.

5 декабря член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», что президент Франции пытается балансировать между следованием антироссийскому курсу и своими интересами. Поставки Францией оружия киевскому режиму резко контрастируют с заявлениями Макрона о том, что он считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины и не видит военного варианта, отметил Белик.

Ранее, 3 декабря, Макрон в беседе с телеканалом TF1 заявил о том, что будущая архитектура безопасности в Европе обязана будет включать гарантии для России. По его мнению, странам Запада после окончания конфликта на Украине придется обсудить вопрос того, как удовлетворить потребность каждой из сторон в безопасности.

1 декабря Макрон заявил о планах поговорить с Путиным в ближайшие дни. При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в планах Путина пока нет телефонного разговора с президентом Франции.

В свою очередь американский кинорежиссер Оливер Стоун 5 декабря указал, что за разжигание конфликта в Донбассе на самом деле ответственны США. По его словам, США ― «эксперты в осуждении любой страны в мире», когда та нарушает международное право, навязанное Вашингтоном. В то же время сами США нарушают любые правила, когда им этого хочется.