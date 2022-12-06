Средняя скорость автомобилей в Москве возросла до 55 км/ч, несмотря на рост количества машин. Согласно статистике, с 2010 года в столице и области число машин увеличилось почти на 50%, с 5,7 млн до 8,5 млн. При этом среднее количество автомобилей на дорогах Москвы в день не поменялось и составляет 3 млн. Это связано с тем, что москвичи чаще стали пользоваться городским транспортом и оставлять личные автомобили на зиму в гараже, сообщает телеканал «Известия». Аварийность на МКАД с 2010 по 2022 год снизилась почти на треть за счет контроля скорости и проезда по обочине, ГИБДД работает в усиленном режиме. Как ожидается, позитивную динамику внесет Московский скоростной диаметр, который планируется открыть в будущем, ведь он снимет с Кольцевой дороги и Третьего транспортного кольца существенную часть нагрузки и снизит аварийность.

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