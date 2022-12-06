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Экс-советник Трампа Болтон заявил о готовности стать президентом США

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Фото: Global Look Press/Serg Glovny
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Экс-помощник по национальной безопасности 45-го президента США Дональда Трампа Джон Болтон заявил о своих президентских амбициях. Как написал политик 6 декабря, он может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

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Болтон не скрывает, что намерен сделать это для того, чтобы не допустить переизбрания своего бывшего руководителя на пост лидера государства.

«В случае, если нынешние кандидаты не отрекутся Трампа, я готов принять участие в [президентской] гонке», — сообщил он в Twitter.

Такое решение Болтон объяснил тем, что необходимо продолжать защищать Конституцию США, так как на прошлой неделе Трамп высказался за пересмотр нескольких законодательных положений в стране. Из-за пробелов в Конституции, по мнению экс-президента, были допущены нарушения в ходе президентских выборов в 2020 году, вследствие чего ему не удалось одержать победу.

Советником президента Трампа по нацбезопасности Болтон был с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. А в начале 2000-х годов он также являлся заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при президенте США Джордже Буше-младшем.

Ранее, 26 ноября, в Минобороны РФ заявили о наличии данных о том, что Болтон был соавтором документа о необходимости создания биологического оружия для модернизации американской армии и обеспечения лидерства Соединенных Штатов в мире. Как отметил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, еще в представленном в 2000 году докладе «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон, было отмечено, что «для достижения позиции мирового лидерства» США нужно сохранить превосходство своих Вооруженных сил. И одним из путей для этого является создание биологического оружия.

До этого, 15 ноября, Трамп официально объявил об участии в выборах на должность главы государства в 2024 году. Заявку на президентские выборы в 2024 представители Трампа опубликовали накануне его выступления. Трамп выдвигается от Республиканской партии.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года. Нынешним президентом является демократ Джо Байден, который 9 ноября также объявил о том, что планирует избираться на второй президентский срок.

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