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В МО РФ заявили о причастности Болтона к созданию биооружия для лидерства США

МО РФ: экс-советник президента США Болтон причастен к созданию документа о необходимости биооружия для США
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Фото: Global Look Press/Pavlo_bagmut
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Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон был соавтором документа о необходимости создания биологического оружия для модернизации американской армии и обеспечения лидерства Соединенных Штатов в мире. Об этом 26 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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Как отметил Кириллов, еще в представленном в 2000 году докладе «Перестройка обороны Америки», соавтором которого является Болтон, было отмечено, что «для достижения позиции мирового лидерства» США нужно сохранить превосходство своих вооруженных сил. И одним из путей для этого является создание биологического оружия.

«При этом продвинутые формы биологического оружия, способные нацеливаться на определенные генотипы, смогут изменить роль данного вида вооружений — вместо средства устрашения оно станет выгодно применяться в политике», — сообщил российский генерал-лейтенант.

Согласно заявлению Кириллова, данный документ, а также исследования по повышению патогенных свойств микроорганизмов, которые проводят в США, заставляют переосмыслить заявления должностных лиц администрации Белого дома, которые курируют вопросы противодействия биологическим угрозам.

Советником президента Трампа по нацбезопасности Болтон был с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. В начале 2000-х годов Болтон был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями и международной безопасности при президенте США Джордже Буше-младшем.

15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что на саммите лидеров G20 на Бали Россия затронула проблему биологической безопасности с акцентом на программы Пентагона во всех регионах по периметру России и Китая. Он также добавил, что Россия продолжит добиваться создания эффективного механизма для контроля военно-биологической деятельности США.

Ранее, 3 ноября, Совбез ООН не одобрил российскую резолюцию о расследовании в отношении биолабораторий США на Украине. Сообщалось, что за резолюцию голосовали Россия и Китай, против были США, Великобритания и Франция, а девять делегаций воздержались.

В тот же день заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан назвал расследование РФ по биолабораториям заслуживающим внимания международного сообщества и соответствующего ответа.

До этого, 19 сентября, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов рассказал, что делегация США в Женеве, где проходило совещание государств — участников КБТО, признала проведение на Украине биологических исследований на малообеспеченных гражданах и пациентах психиатрических больниц.

В этот же день заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов отметил, что Вашингтону стоит последовать примеру России и ликвидировать свои запасы химического оружия.

Еще в начале марта в Минобороны РФ рассказали о существовании на Украине сети биологических лабораторий, работающих по программе Пентагона. Отмечалось, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

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