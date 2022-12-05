События недели: взрыв в Нижневартовске, беспорядки в Сирии и цирк в Ватикане

Фото: РИА Новости/Пресс-служба правительства Нижневартовска
В воскресенье вечером взрыв газового баллона спровоцировал обрушение подъезда жилой пятиэтажки в Нижневартовске. Погибли шесть человек, 10 ранены. Самые важные события недели — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/China Daily
На севере КНР, в пустыне Гоби, в воскресенье приземлилась спускаемая капсула космического корабля «Шэньчжоу-14» с тремя космонавтами на борту. Чэнь Дун, Лю Ян и Цай Сюйчжэ проработали на национальной космической станции Китая полгода
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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
Неподалеку от села Джрабер Котайкской области Армении 1 декабря упал гражданский самолет B55 (Beechcraft 55 Baron), летевший из Еревана в Астрахань. В кабине были обнаружены два обгоревших тела
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Фото: REUTERS/Anderson Coelho
Десятки человек пропали без вести после схода селей, вызванных проливными дождями в Бразилии
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Фото: REUTERS/Antara Foto/Umarul Faruq
На густонаселенном индонезийском острове Ява активизировался Семеру — самый высокий вулкан в Индонезии. Сотни жителей близлежащих деревень были эвакуированы
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Пресс-служба Московского зоопарка
В Московском зоопарке впали в зимнюю спячку тушканчики
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Фото: REUTERS/Lisi Niesner
В немецком Михендорфе прошел традиционный предрождественский забег Санта-Клаусов
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Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
В Буэнос-Айресе прошли акции протеста с требованиями к правительству увеличить финансовую помощь в разгар экономического кризиса
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
В сочинском центре «Сириус» прошел второй Конгресс молодых ученых, на котором обсуждалось настоящее и будущее российской науки
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Фото: Getty Images/VCG
На соленом озере в китайском Юнчэне с приходом морозов выросли «ледяные цветы»
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Фото: Getty Images/Ian Forsyth
В английском Уитби прошел традиционный уличный парад Крампусов. Этот суровый товарищ Санта-Клауса обычно наказывает детей за плохое поведение
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Фото: REUTERS/Suwayda 24
Силы безопасности использовали оружие для разгона участников беспорядков в центре провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. В ходе перестрелки один человек погиб, несколько были ранены
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Фото: REUTERS/Raquel Cunha
Миллионы бабочек-монархов прилетели на зимовку из Канады в мексиканский биосферный заповедник на границе штaтοв Mичοaкaн и Mexикο
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Фото: REUTERS/Go Nakamura
На Гавайях проснулся Мауна-Лоа — крупнейший действующий вулкан на Земле
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Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane
Очередная аудиенция папы римского Франциска в Ватикане завершилась под выступление цирковой труппы из Кении на паперти собора Святого Петра
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