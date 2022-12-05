События недели: взрыв в Нижневартовске, беспорядки в Сирии и цирк в Ватикане

События недели: взрыв в Нижневартовске, беспорядки в Сирии и цирк в Ватикане 2022-12-05 13:01:41 2022-12-05 13:01:41 2022-12-05 13:01:41 Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru

Что важного произошло в мире за последние дни

5 декабря 2022, 14:46 0