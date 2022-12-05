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Уголовное дело возбуждено после драки с участием Лепса

Григорий Лепс подрался с посетителем в петербургском баре. Главное

Адвокат потерпевшего в драке с Лепсом рассказал подробности происшествия
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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Народный артист России, певец Григорий Лепс удивил фанатов несвойственным для себя скандальным поведением. Он неожиданно прервал концерт в Санкт-Петербурге и в тот же вечер стал участником драки в баре. В чем причины импульсивных поступков певца и что грозит ему за дебош — читайте в материале «Известий».

Григорий Лепс бросил в фаната микрофоном — последние новости

Выступая на сцене Ледового дворца Северной столицы 4 декабря, Лепс неожиданно прервал концерт на песне «Самый лучший день» и отшвырнул в сторону микрофон. До этого он обидел фанатку, попытавшуюся сфотографироваться с ним.

«Зачем вы фотографируетесь, всё равно никто не поверит, что вы со мной дружите. Куда вы эту фотографию повесите, в туалете?» — воскликнул артист.

По словам зрителей, в ходе шоу Лепс неоднократно ругался на сцене матом без видимого на то повода. Позднее артист объяснил свое поведение недомоганием.

«Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны», — написал Лепс в соцсетях.

О болезни певца сообщал и директор Лепса Владимир Урюпин. Диагноз он не уточнил, но объяснил, что инцидент с микрофоном был «крайней степенью».

Григорий Лепс избил человека в баре — последние новости

Тем же вечером музыкант отправился в бар. Вечер закончился скандалом — исполнитель инициировал драку с 39-летним посетителем. Версии о причинах разнятся.

По данным источника «Известий», присутствовавший в заведении человек настойчиво просил звезду сфотографироваться с ним. Получив грубый отказ, посетитель ответил нецензурной бранью, спровоцировав Лепса на драку.

Однако адвокат потерпевшего Евгений Хейфец рассказал другую версию произошедшего. По словам юриста, его подопечный Дмитрий в ночь на 5 декабря сидел в баре и играл в нарды. Лепс пришел в заведение вместе с охранником и употреблял спиртное. Позднее певец заинтересовался игрой, потребовав сыграть с ним партию. Он намеревался поставить на кон $10 тыс. и размахивал пачками купюр.

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«Дмитрий сказал, что у него нет таких денег на ставку, и попросил поиграть в нарды в обычном режиме. После чего Лепс отдал охраннику очки и ударил его в лицо», — рассказал «Известиям» правозащитник.

Охрана бара попросила участников потасовки выйти на улицу. Там Лепс и его секьюрити продолжили избивать потерпевшего.

После драки Дмитрий обратился в травмпункт и полицию, потребовав возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК, предполагающей умышленное причинение повреждений, повлекших для здоровья вред средний тяжести, а именно перелом носа со смещением.

Уголовное дело пока не возбуждено, но потерпевший ожидает начала юридического процесса в самом ближайшем времени. После этого он готов озвучить свои требования.

Почему Григорий Лепс избил посетителя в баре

Психолог Екатерина Верченова в беседе с «Известиями» предположила, что в случае с Лепсом агрессивные проявления могли стать результатом стресса вкупе с зависимостью от химических веществ. По словам эксперта, срыв музыканта мог стать результатом накопленной усталости, а триггером выступил алкоголь.

Верченова напомнила, что каждый человек по-разному реагирует на спиртное, кто-то может уснуть от выпитого, а кто-то склонен к агрессии.

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