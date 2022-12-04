Григорий Лепс бросил микрофон и прервал концерт в Санкт-Петербурге

Российский певец Григорий Лепс, выступая на концерте в Санкт-Петербурге, бросил микрофон и ушел со сцены во время исполнения песни.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как певец поет «Самый лучший день», но в какой-то момент решает не доигрывать концерт.

На следующий день он поблагодарил зрителей за поддержку и объяснил свое поведение болезнью.

«Спасибо большое вам! Непростой вчера был концерт. Не всё прошло по плану, многое не удалось, приболел… Но вы были невероятны», — написал Лепс в соцсетях.

Директор музыканта Владимир Урюпин также прокомментировал произошедшее порталу life.ru. Он подтвердил, что артист заболел, но не сказал, чем именно. По его словам, момент с микрофоном был «крайней степенью».

9 ноября в Луганске состоялся большой концерт Григория Лепса в честь Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. На сцену вместе с народным артистом России вышли звезды «Русского радио» ЮрКисс, ВладиМир и Елена Север.