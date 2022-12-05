Вассерман заявил об игнорировании Варшавой вклада украинцев в польскую экономику

Множество украинцев находится на заработках в Польше, внося вклад в польскую экономику, но Варшава этого не замечает. Об этом 5 декабря заявил депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман.

Таким образом он прокомментировал статью польской газеты Kresy о том, что заявление украинских СМИ, что украинцы внесли в экономику Польши столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи Киеву, — ложь и пропаганда.

По словам Вассермана, в настоящее время значительное количество украинцев находится на заработках в Польше и они своим трудом «немало вкладывают» в экономику Польши, но поляки «стараются это игнорировать по принципу «уже оказанная услуга не стоит ни гроша».

«Поэтому это противоречие между заявлениями властей Украины и Польши совершенно естественны. Власти Украины считают, что те граждане Украины, что работают в Польше, помогают экономике Польши. А польские власти считают, что раз мы вам за работу что-то платим — значит, это ваш заработок, а то, что именно вы делаете, это уже не важно», — приводит слова депутата «Дума ТВ» для «Известий».

Журналист Kresy Марек Троян отреагировал на инфографику под названием «Украинцы возвращают долг Польше», опубликованной агентством «УНИАН». Как утверждалось, €2,14 млрд, которые украинцы потратили в Польше в 2022 году, «полностью окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши».

Автор статьи отметил, что «прямая помощь Украине от правительства Польши» должна была составить €2,94 млрд, а «доля Польши в помощи от ЕС» — €680 млн. В общей сложности это составляет €3,62 млрд. Он добавил, что, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев обошлось Варшаве в €8,36 млрд.

29 ноября сообщалось, что власти Польши с марта 2023 года намерены обязать украинских беженцев платить за предоставленное им жилье. После 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки. Если проживание превысило 180 дней, то оплачивать уже придется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей) в сутки.

В том же месяце газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».