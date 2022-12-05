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В Польше обвинили Украину во лжи о выплаченном долге за военную помощь

Газета Kresy: Украина лжет о выплаченном Польше долге
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Заявление украинских СМИ о том, что украинцы внесли в экономику Польши столько, сколько Варшава выплатила в качестве военной помощи Киеву, — ложь и пропаганда. Об этом 3 декабря говорится в публикации газеты Kresy.

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Журналист Марек Троян прокомментировал инфографику под названием «Украинцы возвращают долг Польше», опубликованной агентством «УНИАН». Как утверждалось, €2,14 млрд, которые украинцы потратили в Польше в 2022 году, «полностью окупают непосредственную помощь Украине от властей Польши».

«Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер», — подчеркнул Троян.

Он отметил, что «прямая помощь Украине от правительства Польши» должна была составить €2,94 млрд, а «доля Польши в помощи от ЕС» — €680 млн. В общей сложности это составляет €3,62 млрд.

Также журналист добавил, что, по данным агентства ECD, содержание украинских беженцев обошлось Варшаве в €8,36 млрд.

По мнению некоторых комментаторов публикации в Telegram-канале УНИАН, эта инфографика создана в пропагандистских целях и ее целью будет показать, что украинцы в Польше якобы «отдают Польше долг».

30 ноября сообщалось, что власти Польши с марта 2023 года намерены обязать украинских беженцев платить за предоставленное им жилье. После 120 дней проживания в центрах коллективного размещения украинские беженцы должны будут компенсировать 50% стоимости размещения и питания, но эта сумма будет не более 40 злотых (540 рублей) в сутки. Если проживание превысило 180 дней, то оплачивать уже придется 75% расходов, но не более 60 злотых (810 рублей) в сутки.

21 ноября глава бюро международной политики администрации президента республики Якуб Кумох заявил, что в Польше ожидают прибытия новых беженцев с Украины предстоящей зимой.

В начале ноября сообщалось, что Варшава обновит закон об оказании помощи беженцам с Украины, планируя отменить выплаты социальных пособий тем, кто покидает республику.

В этом же месяце газета Myśl Polska написала, что в Польше ухудшается отношение к беженцам с Украины. Поляки недовольны тем, что украинцы, приехавшие в страну, пытаются навязать свои представления о жизни. При этом их желания становятся всё более изощренными, отмечает издание. В качестве примера автор приводит срыв фестиваля российского кинематографа «Спутник над Польшей».

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