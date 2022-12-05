В СПЧ возьмут на контроль расследование массовой гибели тюленей в Дагестане

Комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по экологическим правам возьмет на контроль расследование и всю ситуацию, связанную с массовой гибелью тюленей на Каспийском побережье. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщили в Telegram-канале ведомства.

В СПЧ выразили надежду на четкий результат расследования.

3 декабря около 700 мертвых тюленей обнаружили на берегу Каспийского моря в Дагестане. Туши животных выбросило на берег в Кировском районе Махачкалы на участке от нефтебазы до устья реки Сулак.

На следующий день количество мертвых животных увеличилось до 2,5 тыс. В министерстве природных ресурсов и экологии региона добавили, что это самая массовая гибель каспийской нерпы за последние 10 лет.

В свою очередь, минприроды Республики Дагестан сообщило о том, что предварительной причиной смерти тюленей стал природный фактор.

Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (КаспНИРХ) собирают данные, чтобы определить причины гибели тюленей.

Ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН Дмитрий Глазов рассказал «Известиям», что случаи массовой гибели тюленей на Каспии происходят почти ежегодно в один и тот же период — в ноябре-декабре. Эксперт указал на сложность выявления причины смерти из-за долгих поисков умерших животных.