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Маск опубликовал опрос о возможности помилования Ассанжа и Сноудена

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Onur Dogman
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Предприниматель Илон Маск предложил пользователям Twitter проголосовать «за» или «против» помилования основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. Соответствующий опрос он опубликовал в своем аккаунте 3 декабря.

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Предприниматель написал: «Я не высказываю своего мнения, но обещал провести такой опрос. Должны ли быть помилованы Ассанж и Сноуден?» — и дал на выбор два ответа: да или нет.

Опрос продлится 24 часа.

В прошлом году Вашингтон предъявил Ассанжу обвинения по 18 пунктам, в том числе в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера. Журналисту грозит 175 лет лишения свободы.

В настоящее время Ассанж находится в лондонской тюрьме, куда был доставлен после того, как его выдало властям посольство Эквадора. Там журналист скрывался с 2012 года.

Эдвард Сноуден в августе 2013 года получил временное убежище в России после того, как в июне того же года он передал газетам The Guardian и The Washington Post секретные материалы о программах слежки британских и американских спецслужб в интернете.

2 декабря Эвдард Сноуден получил российский паспорт. Власти США настаивают, что он должен предстать перед американским правосудием. Его адвокат Анатолий Кучерена также подчеркнул, что, будучи гражданином РФ, Сноуден не может быть выдан США.

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