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Правительство расширило субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей
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Правительство расширило субсидии и гранты для животноводов и сельхозпроизводителей

Правительство России выделит в 2023 году 600 млн рублей на новую субсидию для животноводов
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Фото: TASS/IMAGO/Martin Wagner
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Правительство России утвердило постановление о расширении субсидий и грантов для животноводов и сельхозпроизводителей с 1 января 2023 года. Об этом сообщили на сайте кабмина в субботу, 3 декабря.

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С 1 января 2023 года животноводы смогут получать субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого скота и последующее производство продукции. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отмечается, что на эту меру в 2023 году предусмотрено 600 млн рублей.

С января смягчаются условия предоставления такой поддержки для двух категорий аграриев, получающих государственные гранты на развитие производства. Мера распространяется на фермерские хозяйства, занимающиеся развитием семейных ферм, а также сельскохозяйственные кооперативы, использующие финансирование гранта на укрепление материально-технической базы, пояснили в правительстве.

Максимальный размер грантов остается прежним: до 30 млн рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн — для сельхозкооперативов.

Ранее, 1 декабря, в пресс-службе кабмина сообщили, что правительство России намерено направить 12,6 млрд рублей на поддержку сельхозпроизводителей, принимающих участие в реализации экспортных программ по федеральному проекту «Экспорт продукции АПК». Как считают в правительстве, финансирование даст возможность экспортерам продукции АПК увеличить оборотные средства.

21 ноября президент России Владимир Путин призвал определить факторы роста в стратегии продовольственной безопасности и необходимость расширения или внедрения новых мер поддержки.

В конце августа Мишустин отмечал, что сельхозпроизводители РФ успешно выполняют задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. Он указал тогда, что правительство приняло несколько новых решений для поддержки сельхозпроизводителей, в том числе смягчило условия получения грантов на реализацию научно-технических и комплексных проектов в агропромышленном комплексе.

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