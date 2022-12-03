Магомед Исмаилов вышел победителем из поединка с Александром Шлеменко, взяв эксклюзивный пояс RCC 13. Об этом стало известно в субботу, 3 декабря. Поединок состоялся в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В начале боя Исмаилов занял нападающую позицию и большую часть первого раунда удерживал преимущество над противником. Во втором раунде Шлеменко наносил контрудары, которые периодически пропускал Исмаилов. Однако в конце Исмаилов рассек бровь Шлеменко.

Третий раунд начался с активного обмена ударами, при этом наиболее энергичными были нападения Исмаилова. В конце раунда действия обоих бойцов стали медленнее.

В четвертом раунде противники наносили друг другу меньше точных ударов. Пятый раунд начался размеренно, но к концу бойцы начали обмениваться резкими и хаотичными ударами, в результате чего Исмаилов одержал победу над Шлеменко.

Ранее в этот день тренер Исмаилова, его брат Рамзан, заявил о том, что тот готов к бою с Александром Шлеменко. Он отметил, что убежден в превосходстве гибкого бойца над тем, который движется вперед как камень, Исмаилов является более гибким бойцом.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов накануне рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.