Тренер Исмаилова верит в победу своего подопечного над Шлеменко

Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова (Лысый Хищник), его брат Рамзан, считает, что тот готов к бою с Александром Шлеменко. Об этом он рассказал 3 декабря в беседе с «Известиями».

Как отметил тренер, на уровне Лысого Хищника на данный момент нет слабых противников, а сам Шлеменко является самым знаменитым и титулованным бойцом в среднем весе российского MMA.

«Несмотря на то что последние четыре боя у Шлеменко были невзрачные, Александр когда-то был на высоте, на взлете и в любое время может снова набрать кондиции. Это от мотивации зависит: если он хочет показать себя, то это лучшее место, где он может это сделать», — отметил Исмаилов.

Он заявил, что убежден в превосходстве гибкого бойца над тем, который движется вперед, как камень.

«Александр — парень с характером. Я не вижу, как многие, явным фаворитом Магомеда. Он более пластичен, а Александр — как БТР: он идет и выбрасывает удары; минимум подготовки, максимум действий. У него задача — сломать своим духом и темпом. Но пластичный боец сильнее, чем тот, который идет напролом, как камень. Лучше обыграть, свалить, где-то придержать, подвигаться», — рассказал тренер.

Исмаилов подчеркнул, что травмированная нога Магомеда не помешает ему одержать победу над Шлеменко в грядущем бою и тренерский состав сделал всё для того, чтобы подготовить своего бойца к возможным финтам соперника.

«Нога Магомеда уже восстанавливается. В бою, конечно, все методы хороши, и Александр будет использовать свои знания о состоянии соперника. Но мы не допустим, чтоб у него получилось. Да, по последним боям он на спаде, но мы судим по лучшим боям и будем ждать Шторма в ринге. Магомед ни в коем случае не должен расслабляться, потому что перестроиться будет неудобно. Лысый хищник будет готов к Шторму», — резюмировал он.

Ранее, 1 декабря, корреспондент РЕН ТВ Олег Барышев оценил готовность Исмаилова и Шлеменко к поединку.

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов 28 ноября рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».