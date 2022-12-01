Исмаилов рассказал о предвкушении ударов по Шлеменко в предстоящем бою

Боец MMA Магомед Исмаилов (Лысый Хищник) готовится к предстоящему бою с Александром Шлеменко и ждет, как будет наносить сопернику удары.

Корреспондент РЕН ТВ Олег Барышев оценил готовность бойцов к поединку, который состоится в субботу, 3 декабря. Он посетил открытую тренировку соперников.

«Мне всё нравится. Всё нравится, даже когда он нехотя улыбается, то тоже нравится. Даже вот когда бить буду, Саш не обессудь, понимаешь. Бить тоже будет его нравиться», — отметил Лысый Хищник.

Шлеменко со своей стороны пригласил всех желающих смотреть 3 декабря большую трансляцию на телеканале РЕН ТВ, где состоится «реально очень зрелищное событие» в виде его боя против Исмаилова.

«Я думаю, никто из вас не останется равнодушным», — добавил Шлеменко.

В соглавном поединке зрителей РЕН ТВ ждет сражение тяжеловесов — Иван Штырков против Ассылжана Бакытжанулы.

«Начнем техничненько, а там уже как пойдет, начнем планомерненько разбивать друг друга, он захочет побороться со мной. Я захочу попасть посильнее, а там уже как карта ляжет», — отмечает боец ММА Штырков.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов 28 ноября рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.