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Исмаилов рассказал о предвкушении ударов по Шлеменко в предстоящем бою

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боец MMA Магомед Исмаилов (Лысый Хищник) готовится к предстоящему бою с Александром Шлеменко и ждет, как будет наносить сопернику удары.

Корреспондент РЕН ТВ Олег Барышев оценил готовность бойцов к поединку, который состоится в субботу, 3 декабря. Он посетил открытую тренировку соперников.

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«Мне всё нравится. Всё нравится, даже когда он нехотя улыбается, то тоже нравится. Даже вот когда бить буду, Саш не обессудь, понимаешь. Бить тоже будет его нравиться», — отметил Лысый Хищник.

Шлеменко со своей стороны пригласил всех желающих смотреть 3 декабря большую трансляцию на телеканале РЕН ТВ, где состоится «реально очень зрелищное событие» в виде его боя против Исмаилова.

«Я думаю, никто из вас не останется равнодушным», — добавил Шлеменко.

В соглавном поединке зрителей РЕН ТВ ждет сражение тяжеловесов — Иван Штырков против Ассылжана Бакытжанулы.

«Начнем техничненько, а там уже как пойдет, начнем планомерненько разбивать друг друга, он захочет побороться со мной. Я захочу попасть посильнее, а там уже как карта ляжет», — отмечает боец ММА Штырков.

Бой Шлеменко и Исмаилова состоится на арене «Уралец» 3 декабря в рамках турнира RCC 13 в Екатеринбурге и станет главным событием суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

29 ноября Шлеменко назвал руки Исмаилова самым опасным оружием бойца. Он также заявил, что готовился к бою с соперником даже больше, чем было нужно.

При этом Исмаилов 28 ноября рассказал, что самой слабой стороной Шлеменко является борьба. Он уверен, что Шлеменко не удастся его повалить, чтобы перевести поединок в партер.

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