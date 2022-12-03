Бойцы батальона «Крым» рассказали о бегстве боевиков ВСУ с поля боя

Бойцы батальона «Крым» отвоевали у украинских националистов очередные позиции, продвинувшись на несколько километров вперед на запорожском направлении, при этом боевики ВСУ бежали с поля боя. Об этом 3 декабря рассказали «Известиям» бойцы батальона «Крым».

Осмотреть новые позиции с бойцами «Крыма» отправился корреспондент «Известий» Роман Польшаков. При этом о боях с боевиками российские военные отзываются скептически, отмечая низкий уровень боевого духа и неподобающее поведение ВСУ.

«Новые позиции «отжали» у украинцев. Визжали они, как девочки. Буквально вчера было прямое столкновение. Они опять убежали и визжали, как девочки. Нет там мужчин», – рассказал боец батальона с позывным Грин.

Корреспондент «Известий» отметил, что несмотря на то, что российские войска уже заняли позиции, боевики ВСУ продолжают обстреливать старое место дислокации «Крыма». При этом самих националистов теперь видно, как на ладони.

Ранее в этот день российский разведчик рассказал, как сдаются в плен танкисты вооруженных сил Украины, заблокированные снаружи в своих же танках. По его словам, боевики ВСУ медленно едут сдаваться, отвернув пушку и выстукивая изнутри сигнал SOS.

В тот же день в Минобороны сообщили, что российские военные упреждающими ударами предотвратили попытку ВСУ атаковать на купянском направлении, при этом было уничтожено до 60 украинских военных. Кроме того, на была пресечена попытка атаки на краснолиманском направлении у Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.

29 ноября Польшаков рассказал, как российские САУ «Акация» уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на запорожском направлении. Он отметил, что расчеты орудий батареи прикрывают друг друга: пока один ждет цель и наводится, другие работают. По словам артиллеристов, надежность «Акаций» не вызывает вопросов: даже с большим настрелом и пробегом порядка 5 тыс. км эти орудия бьют точно в цель.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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