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Российские войска отбили атаки на купянском и южнодонецком направлениях

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Вооруженные силы (ВС) России упреждающими ударами предотвратили попытку ВСУ атаковать на купянском направлении, при этом было уничтожено до 60 украинских военных. Об этом 3 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики (ЛНР)», — заявил Конашенков.

По словам официального представителя Минобороны, было уничтожено также два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

Кроме того, на краснолиманском направлении была пресечена попытка украинских войск атаковать в направлении Коломыйчихи и Житловки в ЛНР.

«В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и три бронеавтомобиля «Козак», — отметил Конашенков.

В Минобороны добавили, что на южнодонецком направлении украинские военные предпринимали попытки контратаковать в районах населенных пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское (ДНР).

«Ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сообщил Конашенков, уточнив, что также были уничтожены две боевые машины пехоты и пять автомобилей.

Накануне в Минобороны сообщали, что на купянском направлении была сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 боевиков. Кроме того, ВС России сорвали атаку на краснолиманском направлении. Более 100 солдат ВСУ убиты или ранены, еще 11 сдались в плен.

В конце ноября российские военные также отбили атаку украинских войск на купянском направлении, ликвидировав более 50 солдат ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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