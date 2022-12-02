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Российские военные сорвали атаку ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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На купянском направлении сорвана новая украинская атака, уничтожено более 50 боевиков. Об этом 2 декабря сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении <...> сорвана попытка двух ротных тактических групп ВСУ атаковать из района населенного пункта Котляровка Харьковской области. За сутки уничтожено более 50 украинских военнослужащих», — сказал Конашенков.

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В Херсонской области тем временем продолжается строительство оборонительных рубежей

Также, по его словам, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля «Козак».

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) России сорвали атаку на краснолиманском направлении. Более 100 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) убиты или ранены, еще 11 сдались в плен.

Офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что ВСУ, опасаясь прорыва линии обороны на краснолиманском и купянском направлениях, перебрасывают туда свои элитные бригады.

В конце ноября российские военные также отбили атаку украинских войск на купянском направлении, ликвидировав более 50 солдат ВСУ.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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