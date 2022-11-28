Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении

Вооруженные силы (ВС) РФ отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В ходе боевых действий было уничтожено более 50 солдат ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап», — рассказал он.

Отмечается, что ВСУ попытались осуществить нападение силами двух тактических рот в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР).

В МО также рассказали о том, что в районе Серебрянского лесничества ЛНР, на красно-лиманском направлении, под огонь российской артиллерии попали две тактических ротные группы ВСУ. Сообщается, что они двигались в направлении Червоной Дибровы для наступления.

«В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа», — резюмировал Конашенков.

Ранее, 26 ноября, ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и три пикапа.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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