Реклама
Прямой эфир
Мир
В Австрии остановилось движение поездов из-за забастовки железнодорожников
Мир
Reuters узнало о предложении Boeing поставить Украине высокоточные снаряды
Армия
Песков опроверг сообщения о подготовке ухода РФ с Запорожской АЭС
Мир
В Турции произошли взрывы из-за пожара на химическом предприятии
Спорт
Вспышка вирусной инфекции произошла в сборной Бразилии на ЧМ по футболу
Общество
Уголовное дело возбудили по факту крушения вертолета под Тверью
Происшествия
В Новой Каховке сообщили о погибшей и раненом после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Аварийные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины
Армия
Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с января
Экономика
Путин заявил о переориентации РФ экспорта и импорта на новые рынки
Мир
Число погибших из-за оползня в Италии возросло до восьми человек
Сюжет:

Российские войска отбили атаку двух рот ВСУ на купянском направлении

0
Фото: ТАСС/Высочинский Иван
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) РФ отбили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. В ходе боевых действий было уничтожено более 50 солдат ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате нанесенного огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населенного пункта Берестовое Харьковской области. Уничтожено более 50 украинских военнослужащих, один танк, два бронетранспортера и пикап», — рассказал он.

«Ситуация на фронте достаточно тяжелая, но контролируемая»
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник — о жизни луганчан в условиях обстрелов, рисках эвакуации и территориальной обороне

Отмечается, что ВСУ попытались осуществить нападение силами двух тактических рот в направлении Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР).

В МО также рассказали о том, что в районе Серебрянского лесничества ЛНР, на красно-лиманском направлении, под огонь российской артиллерии попали две тактических ротные группы ВСУ. Сообщается, что они двигались в направлении Червоной Дибровы для наступления.

«В результате огневого поражения подразделения противника были рассеяны. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и три пикапа», — резюмировал Конашенков.

Ранее, 26 ноября, ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях. В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и три пикапа.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022