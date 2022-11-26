ВС РФ предотвратили атаки ВСУ в ЛНР на донецком и южнодонецком направлениях

ВС РФ предотвратили атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) на донецком и южнодонецком направлениях. Об этом в субботу, 26 ноября, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении в результате огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения ВСУ предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Новоселовское ЛНР», — сказал он.

В результате было уничтожено более 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и три пикапа.

На краснолиманском ВСУ пытались атаковать силами двух рот в направлении населенных пунктов Коломыйчиха и Площанка, однако тоже понесли поражение. На этом направлении ВСУ потеряли 40 военнослужащих, а также три боевые машины пехоты и два автомобиля, отметил Конашенков.

Также ВС РФ уничтожили до 70 военных ВСУ при попытке атаки противника на донецком направлении в районах пунктов Белогоровка, Яковлевка и Клещеевка.

«На южнодонецком направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское Донецкой Народной Республики (ДНР). Ударами артиллерии и действиями штурмовых групп подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции», — рассказал официальный представитель Минобороны РФ.

Кроме того, отражена попытка украинских войск атаковать российские позиции в районе населенного пункта Времевка.

24 ноября офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что ВСУ планируют наступление на Сватово и Кременную в течение 5–7 дней. Он подчеркнул, что за эти дни украинские военные хотят восполнить потери, а также провести боевое слаживание.

В тот же день в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки ВСУ силами двух ротных тактических групп атаковать в направлении Площанки и Червонопоповки в ЛНР.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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