С ума зайти: в Сочи показали узел квантовой связи и кроссовки будущего

В Сочи 3 декабря завершился II Конгресс молодых ученых — ключевое мероприятие Десятилетия науки и технологий 2022 года. Его гости и участники смогли увидеть самые разные разработки российских научных коллективов: от витаминного напитка из хвои и кроссовок с автошнуровкой до беспилотников и квантового телефона. Также в рамках деловой программы ученые с мировым именем, бизнесмены и представители органов власти смогли обсудить ключевые задачи, которые стоят перед современной наукой. 3 декабря состоялась сессия, посвященная развитию генетических технологий. Как подчеркнул в своем выступлении президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, необходимо создать некую организацию, контролирующую данную сферу, по аналогии с МАГАТЭ. Дискуссионную площадку посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что наука сейчас сориентирована на достижения Россией технологического суверенитета.

Глобальный вызов

Развитие генетики и биотехнологий — один из ключевых вопросов национальной безопасности. Об этом заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в рамках сессии «Генетика — глобальный вызов», прошедшей 3 декабря, в завершающий день II Конгресса молодых ученых.

— Ядерный зонтик сегодня продолжает выполнять функции стабилизатора в геополитике. Это средство, которое сдерживает любого агрессора даже от мысли и желания с нами сталкиваться. В этом смысле мы можем спать спокойно, но мы также должны понимать, что появились новые угрозы, — подчеркнул ученый.

С ума зайти_1 Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии «Генетика — глобальный вызов» в рамках II Конгресса молодых ученых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ядерное оружие, когда-то самое опасное, уступает сегодня первенство биологическому, чье воздействие незаметно. Поэтому необходимо создать организацию, контролирующую данную сферу, выполняющую роль МАГАТЭ в отношении биотехнологий, подчеркнул Михаил Ковальчук.

Для решения всех ключевых вопросов, связанных с генетикой, в России с 2019 года запущена федеральная научно-техническая программа «Развитие генетических технологий». Она включает в себя исследования в области медицины, сельского хозяйства, промышленной микробиологии и обеспечение биобезопасности. Функции главной научной организации программы выполняет Курчатовский институт.

— Генетика в Курчатовском институте была сохранена во время гонений на эту науку, — напомнила в рамках своего выступления первый заместитель директора по научной работе НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова. — На базе радиобиологического отдела возник фактически весь основной генетический потенциал, который есть в стране. В первую очередь это Институт генетики и селекции промышленных микрорганизмов, потом Институт молекулярной генетики, которые стали, собственно, родоначальниками очень многих научных направлений и организаций, занимающих ключевое положение в этом направлении сегодня .

Как сообщили участники сессии, в Курчатовском институте за первые три года реализации программы уже получен значимый результат, который заключается в том, что в России сформирована научно-технологическая база развития генетических технологий. Завершается работа над Национальной базой генетической информации, в которой будут собраны сведения о генофондах растений, животных, а также промышленных и патогенных микроорганизмов. Это позволит российским ученым, занимающимся медициной, фармацевтикой, сельским хозяйством и другими отраслями биотехнологий, проводить свои исследования независимо от зарубежных коллег.

Вопрос поддержки

В субботу, 3 декабря, площадку конгресса посетил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он подчеркнул, что российская наука сейчас сориентирована на поддержку отечественных военных для успешного завершения специальной военной операции.

— Наука сейчас сориентирована на достижение технологического суверенитета и на поддержку наших ребят, Министерства обороны и силовых ведомств, заявил он в медиастудии II Конгресса молодых ученых.

Также в рамках интервью вице-премьер заявил, что для успешной работы ученого ему надо создать комфортную среду.

С ума зайти_2 Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на II Конгрессе молодых ученых Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Именно поэтому в этом году в 3,7 раза увеличился объем средств, который идет на жилищные сертификаты , — сказал Чернышенко.

Благодаря этому молодым ученым не надо будет думать о жилищных проблемах, пояснил он.

В рамках заключительного дня конгресса также состоялись сессии, посвященные экспедициям в Арктику, искусственному интеллекту, вопросам общественного здравоохранения, перспективным авиационным технологиям и многим другим актуальным темам. Также прошел ряд открытых лекций ученых с мировым именем.

В гостях у науки

Помимо деловой программы на площадках мероприятия была развернута выставка с разработками ведущих российских вузов, научных организаций и технологических компаний. Одна из центральных композиций — «Научная гостиная» — позволила посетителям не просто узнать о достижениях ученых, а напрямую соприкоснуться с ними. Например, пол экспозиции был сделан из композитных материалов, созданных ОКБ Яковлева для крыла новейшего российского самолета МС-21.

Как рассказала «Известиям» куратор проекта Марина Петрова, одним из главных экспонатов стал развернутый в «Научной гостиной» узел квантовой телефонной связи. Его разработчики — Центр квантовых технологий МГУ и компания «Инфотекс» — продемонстрировали работу первого в России телефона с квантовой защитой переговоров.

— За счет протокола квантового шифрования кодируется голосовой трафик между собеседниками. Так что получить к нему доступ невозможно, — рассказала она.

Еще из интересных экспонатов в гостиной были представлены кардиокресло, в котором за минуту можно получить расширенную ЭКГ, прибор для изготовления витаминных добавок и искусственного мяса в домашних условиях, кроссовки с автошнуровкой, самовосстанавливающееся покрытие для телефонов и столов. Напротив этого стенда все три дня посетители могли увидеть, потрогать и даже попробовать разработки коллективов молодых ученых из разных уголков страны.

— У нас представлен уникальный напиток из хвои, — рассказал сотрудник научно-образовательного центра «Российская Арктика. Новые материалы, технологии и методы исследования» Никита Мужиков. — Сырье для него не проходило термическую обработку. В одной бутылке сохранилась суточная норма витаминов, необходимая для человека. Технологию уже выкупила крупная компания, со следующего года планируется массовое производство и поставки напитка в школы.

Позаботились организаторы конгресса и о том, как привить любовь к исследованиям самым юным жителям России, — в холле Парка науки и искусств «Сириус» была установлена первая научная детская площадка. Как заявила на встрече с президентом Владимиром Путиным, организованной в первый день конгресса, 1 декабря, куратор проекта Дарья Бессуднова, таким образом авторы идеи хотят через игру увлечь детей наукой и ее базовыми законами.

— Это максимально интерактивный формат взаимодействия ребенка на игровой площадке. Умная детская площадка представлена в холле Парка науки и искусства. Кроме горки здесь девять модульных экспонатов, которые показывают, как работают электричество, свет, звук. Также ребята могут почувствовать себя диджеями, — объяснила она.

II Конгресс молодых ученых прошел с 1 по 3 декабря на федеральной территории «Сириус». Это главное мероприятие Десятилетия науки и технологий в 2022 году. Его организаторами выступили Минобрнауки, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию и фонд «Росконгресс».