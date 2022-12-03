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Спорт
Знарок покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»

Знарок покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Олег Знарок покинул пост главного тренера казанского хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом в пятницу, 2 декабря, говорится в сообщении на сайте спортивного клуба.

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Он поблагодарил клуб за возможность поработать со спортсменами и сказал, что будет следить за судьбой команды и будет болеть за ее успехи в будущем, пишет «Спорт Экспресс».

«Мы благодарны Олегу Валерьевичу за его труд в нашем клубе и желаем удачи в дальнейшей карьере. Его решение обусловлено в первую очередь желанием изменить подход игроков к работе. Надеемся, это положительно повлияет на результаты команды», — сказал генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.

Сообщается, что он покинул команду по собственному желанию. Новым тренером назначен Юрий Бабенко.

Знарок пришел в «Ак Барс» 1 июля, до этого он тренировал московский «Спартак» с 2019 по 2021 год. Затем стал тренером-консультантом молодежной сборной России.

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