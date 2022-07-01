Олег Знарок стал главным тренером ХК «Ак Барс»

Олег Знарок официально возглавил казанский хоккейный клуб «Ак Барс». Об этом в пятницу, 1 июля, сообщается на сайте команды.

Соглашение с 59-летним специалистом рассчитано на один год. В штаб Знарка войдут Юрий Бабенко, Александр Бойков, Александр Агопеев и Денис Коротышев, пишет НСН.

Как заявил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, новый наставник команды является одним из самых успешных тренеров КХЛ.

«Мы считаем, что новый тренерский штаб сможет реализовать весь потенциал нашего состава», — подчеркнул он.

Как уточняет сайт kp.ru, Олег Знарок стал 20-м главным тренером в истории клуба. По информации «Спорт-Экспресса», вскоре казанцы объявят о подписании нападающего Станислава Галиева, а также Даниса Зарипова.

Под руководством Знарка сборная России по хоккею стала чемпионом мира – 2014 и завоевала золотые медали Олимпиады-2018 в Пхёнчхане. Кроме того, Знарок три раза выигрывал Кубок Гагарина. Дважды награду он завоевал вместе с московским «Динамо» в 2012 и 2013 годах, один раз — со СКА в 2017 году, пишет RT.

Помимо этого, Знарок четыре раза побеждал в номинации «Лучший тренер года» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

До этого Знарок руководил московским «Спартаком» с 2019 по 2021 год. Затем специалист стал тренером-консультантом молодежной сборной России, уточняет сайт aif.ru.

До апреля этого года команду «Ак Барс» тренировал Дмитрий Квартальнов, напоминает телеканал «360». Контракт с ним не был продлен по окончании прошедшего сезона.