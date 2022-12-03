Сенатор Пушков усомнился в лидерстве ФРГ в Европе

Германия теряет свои позиции страны — лидера в Евросоюзе. Так российский сенатор Алексей Пушков 2 декабря прокомментировал конфликт между министром обороны страны Кристиной Ламбрехт и министром финансов Кристианом Линднером.

Подробности конфликта в немецком правительстве днем ранее, 1 декабря, обнародовала газета Politico, опубликовав переписку министров. Так, на запрос Ламбрехт выделить средства на восстановление боеприпасов бундесвера Линднер ответил отказом, выдержанным в циничном тоне.

«У Германии проблемы не только энергетические и футбольные. Еще недавно эта страна считалась лидером в Европе. Но уже что-то непохоже...» — написал Пушков в Telegram-канале.

1 декабря канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы Германии испытывают дефицит боеприпасов. Он отметил, что министр обороны страны Кристина Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

В ноябре Ламбрехт отметила приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако министр обороны заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.