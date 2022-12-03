Премьер-министр Финляндии Марин признала военную зависимость Европы от США

Страны Европы столкнулись бы с проблемами в обороне без поддержки США. Об этом в пятницу, 2 декабря, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин на пресс-конференции в Институте Лоуи в Австралии.

«И я буду жестоко честна с вами: Европа недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без США», — приводит ее слова The Guardian.

По словам Марин, европейским странам нужно усилить оборонный потенциал. Эта необходимость возросла на фоне украинского конфликта, добавила политик.

11 октября стало известно, что США посоветовали Европейскому союзу инвестировать в собственную оборону, так как внимание Вашингтона скоро может полностью переключиться на Азиатско-Тихоокеанский регион. Отмечается, что армии стран ЕС «хронически недофинансированы».

24 сентября сообщалось, что Еврокомиссия стремится воспользоваться увеличением военных расходов для развития своей военной промышленности, но это будет непросто. Как написали авторы издания El Pais, система закупок в странах ЕС до начала конфликта на Украине в оборонной промышленности была ориентирована на удовлетворение военного потенциала, связанного с международными кризисами и миротворческими миссиями, а не на внутренние потребности блока.

Также в августе пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что с января 2021 года США предоставили Украине военную помощь, которая по объему примерно в три раза превышает годовой оборонный бюджет страны.

В последнее время страны ЕС отмечают истощение запасов собственного вооружения на фоне поставок оружия Киеву. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок недавно заявляла, что поставки для Украины находятся под угрозой, поскольку бундесвер сталкивается с серьезной нехваткой их запасов.