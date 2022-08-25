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США назвали равными предоставленную Украине военпомощь и три оборонных бюджета страны

Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: объем помощи Украине с января 2021 года составил три годовых оборонных бюджета страны
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Attila Husejnow
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С января 2021 года США предоставили Украине военную помощь, которая по объему примерно в три раза превышает годовой оборонный бюджет страны. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Трансляцию вел телеканал CNBC 24 августа.

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«Мы объявили о новом пакете помощи на $3 млрд, который является крупнейшим для нынешней администрации [США]. Всего с начала работы этой администрации в январе 2021 года мы объявили о предоставлении Украине помощи в сфере безопасности на сумму около $13,6 млрд. Это беспрецедентная сумма. Чтобы вам было понятнее, она примерно в три раза превышает годовой военный бюджет Украины», — сказала она.

Ранее в этот же день, 24 августа, американский президент Джо Байден объявил о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В администрации Белого дома пояснили, что, по приблизительным подсчетам, сумма достигает $2,9 млрд.

Тогда же пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что с 2014 года США поставили Украине вооружения на общую сумму $15,5 млрд.

Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев 13 августа указал на то, что миллиардная военная помощь Киеву со стороны западных государств не помешает реализовать цели спецоперации РФ на Украине и Донбассе.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято после усиления обстрелов Донецкой и Луганской народных республик со стороны украинских военных. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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