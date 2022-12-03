Швейцария обыграла Сербию и вышла в плей-офф чемпионата мира в Катаре
Сборная Швейцарии обыграла Сербию в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2.
Игра прошла на стадионе «974». Швейцария вышла в плей-офф третий раз подряд.
На 20-й минуте счет открыл полузащитник швейцарцев Джердан Шакири. Далее сербский нападающий Александар Митрович сделал счет равным, а затем форвард Душан Влахович забил еще гол. Под конец первого тайма нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо сравнял счет, передает «Спорт-Экспресс». Во втором тайме единственный гол на 48-й минуте забил полузащитник швейцарцев Ремо Фройлер, который установил итоговый счет в игре.
В конце матча футболисты устроили потасовку, в результате которой Никола Миленкович и Гранит Джака получили желтые карточки.
Сборная Южной Кореи в добавленное время обыграла команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейской команде.
Сборная Германии не вышла в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. В четверг немецкая сборная, выступавшая в группе Е, обыграла в матче третьего тура группового этапа команду Коста-Рики (4:2).