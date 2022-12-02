Южная Корея победила сборную Португалии и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборная Южной Кореи в добавленное время обыграла команду Португалии в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре в пятницу, 2 декабря, и вышла в плей-офф.

Игра прошла на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу южнокорейской команде.

Открыл счет португальский нападающий Рикарду Орта на пятой минуте матча, передает «Спорт-Экспресс».

Сравнял счет корейский защитник Ким Ён Гвон в середине матча, а именно на 27-й минуте.

Победный гол принес своей команде нападающий Хван Хи Чхан, отправивший мяч в португальские ворота на первой минуте добавленного времени.

Для капитана португальцев Криштиану Роналду это был 20-й матч на чемпионатах мира. Он стал 13-м игроком, на счету которого имеется 20 встреч на мировых первенствах.

Сборная Португалии, ранее обеспечившая себе выход в плей-офф победой над Уругваем, по итогам трех туров с 6 очками заняла первое место в группе. Южная Корея вышла в плей-офф со второго места.

Не вышли из группы сборные Уругвая и Ганы. В заключительной игре южноамериканцы победили африканцев со счетом 2:0, однако этого оказалось недостаточно для попадания уругвайцев в 1/8 финала, так как они уступили корейцам по дополнительным показателям.