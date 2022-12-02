Сборная Германии не вышла в плей-офф на втором ЧМ подряд

Сборная Германии не вышла в плей-офф на втором чемпионате мира подряд. Об этом стало известно 1 декабря.

В четверг немецкая сборная, выступавшая в группе Е, обыграла в матче третьего тура группового этапа команду Коста-Рики (4:2). Немцы набрали в трех матчах четыре очка и заняли третье место в таблице группы из-за того, что уступили вторую строчку сборной Испании из-за разницы мячей.

До 2018 года бундестим лишь раз не попала на чемпионатах мира в восьмерку лучших — в далеком 1938-м. Впервые в истории она не вышла из группы в 2018-м, заняв на турнире в России последнее место в своем квартете, передает «Спорт-Экспресс».

«Очевидно, мы не делали это специально. Если быть честными, нам много чего не хватало. Мы не смогли выступить на своем высшем уровне в этих трех играх. У нас есть потенциал, но мы не реализовали его», — рассказал полузащитник сборной Германии Илкай Гюндоган.

Сборная Марокко 1 декабря обыграла Канаду со счетом 2:1 в матче группы F. Таким образом, марокканцы вышли в плей-офф с первого места. В их активе семь очков. Хорватия с пятью очками пробилась в следующий этап со второго места.