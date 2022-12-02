Марокканцы устроили беспорядки в Гааге после победы Марокко над Канадой в ЧМ-22

Футбольные болельщики из Марокко устроили массовые беспорядки в Гааге после того, как марокканская сборная обыграла сборную Канады на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщило издание De Telegraph.

Как отмечается в материале издания, беспорядки произошли в вечернее время в районе Шильдерсвейк, где проживает много марокканцев. Празднуя победу Марокко, болельщики громко кричали, запускали пиротехнику, поднимали флаги своей страны и убегали от полиции. Сигналящие автомобили марокканцев застопорили транспортное движение. Кроме того, сообщается, что пострадал один полицейский из-за выброшенного фейерверка.

Сборная Марокко 1 декабря обыграла Канаду со счетом 2:1 в матче группы F, отмечает «Спорт-Экспресс».Таким образом, марокканцы вышли в плей-офф с первого места. В их активе семь очков. Хорватия с пятью очками пробилась в следующий этап со второго места.

Ранее, 27 ноября, сообщалось, что в центре Брюсселя начались беспорядки из-за поражения сборной Бельгии от команды Марокко на ЧМ-22 по футболу в Катаре. Известно, что один человек пострадал, получив ранения лица. Из-за беспорядков остановлено движение трамваев и метро. Некоторые автомобили на улицах молодые люди перевернули и подожгли.

Сборная Марокко обыграла команду Бельгии в матче второго тура группового этапа ЧМ-2022 ранее в этот день. Встреча прошла на стадионе «Эль Тумама» в Дохе и завершилась со счетом 2:0 в пользу Марокко. По итогам матча сборная Марокко поднялась на первое место в группе F, заполучив четыре очка. Бельгия опустилась на второе место с тремя очками.