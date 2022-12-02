В Воронеже задержали водителя с тысячей штрафов за нарушение ПДД

Правоохранительные органы задержали мужчину в Воронеже, который не оплатил около тысячи штрафов за нарушение ПДД. Об этом 2 декабря пишет «Комсомольская правда».

«Автоинспекторы остановили «Тойоту Ленд Крузер Прадо», которой управлял 25-летний местный житель. При проверке по базе данных полицейские выяснили, что за мужчиной числится около тысячи неоплаченных штрафов на общую сумму 670 тыс. рублей», — сообщает издание.

Отмечается, что, после того как сотрудники дорожной полиции объяснили водителю тот факт, что если он не оплатит штраф, то на его автомобиль будет наложен арест, мужчина сразу же нашел деньги для оплаты штрафов.

Ранее, 24 ноября, столичная ГИБДД сообщила о том, что за 10 месяцев 2022 года сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили более 138 056 случаев нарушений норм тонировки автостекол.

До этого, 2 ноября, в Москве на МКАД правоохранители устроили погоню за подозрительной иномаркой с откинутыми госномерами, автомобиль удалось остановить только после предупредительной стрельбы. Как рассказал источник «Известий», недалеко от Капотни сотрудники попыталась остановить автомобиль Skoda Octavia. Однако водитель лишь прибавил скорость. После этого три полицейские машины отправились за нарушителем. После предупредительной стрельбы автомобиль нарушителя остановился.