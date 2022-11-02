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Полиция после погони со стрельбой на МКАД задержала нарушителя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве на МКАД полицейские устроили погоню за подозрительной иномаркой с откинутыми госномерами, автомобиль удалось остановить только после предупредительной стрельбы. Об этом стало известно 2 ноября.

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По данным «Известий», события происходили рано утром 1 ноября на 16-м км внутренней стороны автодороги.

Как рассказал источник «Известий», недалеко от Капотни полиция попыталась остановить автомобиль Skoda Octavia. Однако водитель лишь прибавил скорость. После этого три полицейские машины отправились за нарушителем. После предупредительной стрельбы полицейских автомобиль остановился.

Как сообщается, за рулем находился 34-летний житель подмосковного города Видное. В салоне также находилась девушка. Транспортное средство, как выяснилось, зарегистрировано на другого человека.

На нарушителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за невыполнение требования об остановке, неправильно установленные госномера, выезд на встречную полосу и запрещенный поворот.

В сентябре сообщалось, что инспекторы ГИБДД задержали на Кремлевской набережной в Москве водителя каршеринга, устроившего погоню. Водитель в районе Арбатской площади не выполнил требование сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование водителя, и в кратчайшие сроки он был задержан инспекторами ГИБДД.

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