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ГИБДД Москвы выявила 138 тыс. нарушений норм тонировки стекол
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ГИБДД Москвы выявила 138 тыс. нарушений норм тонировки стекол

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Фото: ТАСС/Павел Смертин
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За 10 месяцев 2022 года сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили более 138 056 случаев нарушений норм тонировки автостекол. Об этом ГИБДД Москвы сообщила 24 ноября в своем официальном Telegram-канале.

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В ведомстве рассказали, что в случаях, если водители не устранят незаконную тонировку на месте выявления правонарушения, сотрудники ГИБДД выдают требование, обязывающее устранить тонировку в течение 10 суток, а предупреждение занесут в базу учета правонарушений. Если водитель проигнорирует требование, то в отношении него наступит административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». В этом случае нерадивому водителю грозит административный арест на срок до 15 суток.

Штраф за тонировку составляет 500 рублей. Понятие «повторное» к наказанию за тонировку не предусмотрено. Автомобилиста, стекла машины которого затонированы сверх меры, могут оштрафовать на 500 рублей столько раз, сколько остановят.

Ветровое стекло (оно же лобовое), а также передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Об этом написано в п. 4.3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» № 018/2011. Такая же информация в п. 5.1.2.5. ГОСТа 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта».

22 ноября МВД России, МЧС, Минздрав и Минтранс выработали единый регламент взаимодействия служб при ликвидации последствий ДТП. Документ распределяет функции между силовыми и спасательными ведомствами. МВД будет регистрировать аварию и оказывать первую помощь. Также за МВД оставлены функции сохранения вещественных доказательств, имеющих отношение к ДТП. Минздрав привлечет службу Медицины катастроф, займется эвакуацией пострадавших и окажет им помощь в больницах. Минтранс займется перемещением поврежденные авто с проезжей части, а на долю МЧС традиционно выпадет тушение пожаров при ДТП.

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