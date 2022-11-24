ГИБДД Москвы выявила 138 тыс. нарушений норм тонировки стекол

За 10 месяцев 2022 года сотрудники столичной Госавтоинспекции выявили более 138 056 случаев нарушений норм тонировки автостекол. Об этом ГИБДД Москвы сообщила 24 ноября в своем официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что в случаях, если водители не устранят незаконную тонировку на месте выявления правонарушения, сотрудники ГИБДД выдают требование, обязывающее устранить тонировку в течение 10 суток, а предупреждение занесут в базу учета правонарушений. Если водитель проигнорирует требование, то в отношении него наступит административная ответственность по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции». В этом случае нерадивому водителю грозит административный арест на срок до 15 суток.

Штраф за тонировку составляет 500 рублей. Понятие «повторное» к наказанию за тонировку не предусмотрено. Автомобилиста, стекла машины которого затонированы сверх меры, могут оштрафовать на 500 рублей столько раз, сколько остановят.

Ветровое стекло (оно же лобовое), а также передние боковые стекла должны пропускать не менее 70% света. Об этом написано в п. 4.3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» № 018/2011. Такая же информация в п. 5.1.2.5. ГОСТа 32565-2013 «Стекло безопасное для наземного транспорта».

22 ноября МВД России, МЧС, Минздрав и Минтранс выработали единый регламент взаимодействия служб при ликвидации последствий ДТП. Документ распределяет функции между силовыми и спасательными ведомствами. МВД будет регистрировать аварию и оказывать первую помощь. Также за МВД оставлены функции сохранения вещественных доказательств, имеющих отношение к ДТП. Минздрав привлечет службу Медицины катастроф, займется эвакуацией пострадавших и окажет им помощь в больницах. Минтранс займется перемещением поврежденные авто с проезжей части, а на долю МЧС традиционно выпадет тушение пожаров при ДТП.