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Онколог перечислила симптомы рака глаз

Онколог Зверева: рак глаз может проявляться в виде узелков, уплотнений и длительно незаживающих язв
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Разные виды рака глаз могут проявляться в виде узелков и уплотнений, а также длительно незаживающих язв. О симптомах онкологических заболеваний глаз «Известиям» рассказала врач-онколог Института онкологии ЕМС Дарья Зверева в понедельник, 5 декабря.

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«Рак глаз — одно из редких онкологических заболеваний. Опухоли глаз по локализации делятся на новообразования придаточного аппарата — это веки и конъюнктива (внутренняя слизистая оболочка века), внутриглазные — это радужка, сетчатка и опухоли орбиты глаза. Наиболее распространены новообразования в области придаточного аппарата. Чаще всего это доброкачественные папилломы и невусы, которые не могут нанести серьезного вреда здоровью», — сообщила специалист.

По ее словам, гораздо реже встречаются злокачественные опухоли кожных покровов, такие как базальноклеточный рак или плоскоклеточный рак века. Они проявляются в виде узелков, уплотнений, образования сухой корочки, длительно незаживающих язв, в том числе и кровоточащих. При появлении таких симптомов нужно немедленно обратиться к специалисту.

Кроме того, среди злокачественных опухолей глаз могут встречаться меланомы кожи, конъюнктивы, роговицы, лимфомы, а также метастазы от других видов рака, которые распространились в область органов зрения.

«Меланома кожи обычно проявляется в виде коричневого бугристого уплотнения с нечеткими границами. Это образование может изъязвляться и кровоточить. Если речь идет о меланоме конъюнктивы и роговицы, то при лечении такой опухоли недостаточно только врача-онколога, к терапии должен подключаться еще офтальмолог», — указала Зверева.

К числу факторов риска развития злокачественных новообразований глаз врач отнесла генетическую предрасположенность, воздействие солнечной радиации, неблагоприятную экологическую обстановку, наличие ВИЧ-инфекции, а также воздействие токсических веществ, в том числе содержащихся в некачественной косметике.

При этом онколог предупредила, что самостоятельно выявить наличие рака глаз невозможно, для этого требуется обширное диагностическое обследование у врача-офтальмолога.

Она отметила, что еще 20 лет назад злокачественные новообразования глаз лечили в основном только радикальным хирургическим путем. Чаще всего пациенту предлагали один вариант — удаление глаза. Но сейчас ситуация изменилась — современные достижения в области онкологии позволяют с помощью комбинированных методов терапии добиться излечения, сохранив при этом зрение и минимизировав риск рецидива.

«В качестве мер профилактики можно посоветовать регулярно, не реже одного раза в год, проходить профилактические осмотры у врача-офтальмолога, особенно людям после 45 лет и тем, кто имеет такие заболевания, как глаукома, катаракта, отслойка сетчатки и так далее. Также не следует подвергать глаза воздействию ультрафиолетового облучения. В солнечные дни рекомендуется всегда носить солнцезащитные очки», — добавила Зверева.

21 ноября доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов заявил «Известиям», что лечить онкозаболевания следует, даже если прогноз неблагоприятный и болезнь нельзя победить. По его словам, в каждом случае можно найти варианты по продлению и повышению качества жизни пациентов.

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