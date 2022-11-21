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Онколог заявил о важности борьбы с раком даже на поздних стадиях

Онколог Копосов подчеркнул, что лечить онкозаболевания следует даже при неблагоприятных прогнозах
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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Лечить онкозаболевания следует, даже если прогноз неблагоприятный и болезнь нельзя победить. В каждом случае можно найти варианты по продлению и повышению качества жизни пациентов. Об этом «Известиям» рассказал доктор медицинских наук, онколог, заместитель директора Института онкологии ЕМС Павел Копосов.

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Как отметил врач, по статистике ВОЗ, каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина в мире на определенном этапе жизни заболевают раком.

В последние годы резко увеличилось количество случаев заболеваний, выявленных впервые. Это не означает, что люди стали болеть раком чаще, а говорит об усовершенствовании способов диагностики. Выросло количество случаев выявления злокачественных опухолей на ранних стадиях благодаря онкоскринингам и своевременным обследованиям.

Тем не менее, рак продолжает оставаться болезнью, которую в большинстве случаев диагностирую достаточно поздно — на 3–4-й стадии. В этот период злокачественные опухоли хуже поддаются лечению и шансы на благоприятный прогноз сокращаются.

«Некоторые пациенты задаются вопросом, а стоит ли вообще лечиться, если прогноз неблагоприятный, если болезнь нельзя победить и это очевидно? Однозначно стоит. Мы знаем другие неизлечимые хронические заболевания: сахарный диабет, гипертония, заболевания почек и др. С помощью адекватной терапии мы отдаляем появление поздних, тяжелых симптомов или предотвращаем их развитие», — подчеркнул Копосов.

По его словам, в онкологии не следует буквально понимать такое определение как «излечение», есть понятие «ремиссия». Оно характеризуется ослаблением симптомов болезни или их полным исчезновением. Лечиться необходимо для того, чтобы привести пациента в состояние ремиссии, то есть уменьшить или устранить клинические симптомы заболевания. Это возможно на любой стадии и в любой, даже самой тяжелой ситуации. Пациенту это даст улучшение самочувствия, снижение болевого синдрома, сокращение размеров опухоли и предотвращение дальнейшего распространения метастазов, пояснил онколог.

«В качестве примера можно привести рак желудка на последней стадии. Если начать лечение сразу после обнаружения заболевания, можно продлить жизнь такому пациенту в среднем на два года. При этом качество его жизни будет ощутимо выше. Если ничего не делать, то опухоль разрушит организм примерно за пару месяцев. Прежде всего появится возможность ослабить или снять болевой синдром, предотвратить дальнейшее распространение метастазов», — указал Копосов.

Он уточнил, что в некоторых случаях именно воздействие на метастазы является гораздо более приоритетной задачей, чем на саму материнскую опухоль. Это связано с тем, что метастазы, проникая в различные органы, могут нарушать их работу. Например, метастазы, распространившиеся в головном мозге, могут сделать человека полностью парализованным, он может утратить возможность говорить, ясно мыслить, даже узнавать близких людей, а метастазы, проникшие в кости, могут вызывать сильные боли.

«Подобных ситуаций достаточно много, в каждой из них можно найти варианты по продлению и повышению качества жизни пациентов. Главное, помнить о том, что в случае с онкологическим заболеванием лечение надо начинать немедленно, независимо от диагноза, прогноза и стадии», — резюмировал онколог.

13 ноября врач-онколог Андрей Воробьев перечислил симптомы рака легких. К их числу он отнес непрекращающийся на протяжении нескольких недель, а также усиливающийся кашель. Кроме того, стоит насторожиться, если периодически возвращается инфекция грудной клетки или при кашле и дыхании возникают боли.

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