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Онколог Воробьев перечислил симптомы рака легких

Онколог Воробьев предупредил, что кашель с кровью является симптомом рака легких
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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Рак легких может вызывать ряд симптомов, среди основных — кашель с кровью. Об этом 13 ноября сообщил врач-онколог Андрей Воробьев.

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«Рак легких может вызвать кровотечение в дыхательных путях, что приводит к кашлю с кровью. Кашель с кровью также является одним из симптомов рака легких», — приводит его слова «Медик Форум».

Как отметил специалист, к другим симптомам заболевания относятся непрекращающийся на протяжении нескольких недель, а также усиливающийся кашель. Кроме того, стоит насторожиться, если периодически возвращается инфекция грудной клетки или при кашле и дыхании возникают боли.

Постоянная одышка, усталость, недостаток энергии также могут быть связаны с раком легких. Не стоит забывать и о таких симптомах недуга, как потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

Онколог также отметил, что существует несколько способов снизить риск рака легких, в том числе, например, курильщикам следует задуматься о необходимости как можно скорее бросить пагубную привычку.

Ранее, 2 ноября, гематолог-онколог Екатерина Гончарова рассказала, что при раке легкого возможна деформация пальцев, когда фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими. Таким образом проявляет себя симптом дыхательной недостаточности, низкого содержания кислорода в крови, в том числе из-за того, что нормальная ткань легкого замещается тканью раковой опухоли, объяснила она.

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