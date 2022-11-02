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Онколог назвала необычный симптом рака легкого

Онколог Гончарова: при раке легкого могут увеличиваться фаланги пальцев
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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При раке легкого возможна деформация пальцев, когда фаланги увеличиваются в размере, а ногти становятся плоскими. Об этом «Газете.Ru» 2 ноября рассказала гематолог-онколог Екатерина Гончарова.

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«Это симптом дыхательной недостаточности, низкого содержания кислорода в крови — в том числе из-за того, что нормальная ткань легкого замещается тканью раковой опухоли», — объяснила врач.

Она отметила, что при раке легкого и других онкозаболеваниях наблюдаются потеря веса, проблемы с ЖКТ, слабость и кашель.

Кроме того, по словам врача, при последней стадии рака могут ощущаться странные боли — в коленях, животе, руках.

«Куда метастазы ушли — там и болит», — добавила Гончарова.

В сентябре торакальный хирург и онколог Андрей Нефедов рассказал «Известиям» о риске развития рака легкого из-за электронных сигарет.

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