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Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО

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Фото: vk.com/mossobyanin
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Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 2 декабря, сообщил, что побывал «на линии обороны» в зоне специальной военной операции России по защите Донбасса в Луганской Народной Республике (ЛНР). Он отметил, что власти столицы оказывают помощь военнослужащим.

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«Помогаем нашим ребятам на линии обороны обустроить рубежи: противотанковые рвы, траншеи, доты и блиндажи. Устанавливаем генераторы, печки, проводим освещение. Строим медицинские пункты», — написал градоначальник в своем Telegram-канале, разместив соответствующие фото.

Собянин также рассказал, что пообщался со строителями и военнослужащими, встретил бойцов, мобилизованных из Москвы. Собянин поинтересовался у мобилизованных, как они устроились и хорошо ли их кормят.

«Настроение боевое», — добавил он.

Ранее, 26 октября, в пресс-службе мэра сообщили, что правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Постановление об этом подписал мэр Москвы.

24 октября Собянин сообщал, что в столичный Центр поддержки семей мобилизованных граждан обратились 6,5 тыс. человек. Несколько тысяч родственников пришли во флагманские МФЦ с вопросами оказания материальной помощи.

Мэр рассказывал, что семьи мобилизованных жителей города освободили от оплаты детского сада, секций и кружков, а также продленки для учеников 1–6-х классов. Ребят из семей мобилизованных, обучающихся в 1–11-х классах, обеспечивают горячим двухразовым питанием, которое предоставляется бесплатно. По словам Собянина, семьям была оказана реальная помощь по 95% полученных в центрах запросов.

22 сентября мэр Москвы сообщил, что призванным в рамках частичной мобилизации москвичам ежемесячно будут доплачивать 50 тыс. рублей. Кроме того, в случае получения тяжелого ранения выплата составит 1 млн рублей, в случае легкого — 500 тыс. рублей.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 17 октября Собянин сообщил, что частичная мобилизация в столице завершена. Он пообещал вместе с руководством регионов, где проходят службу москвичи, содействовать улучшению их быта в воинских частях.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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