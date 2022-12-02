Эксперт оценил шансы ЕС согласовать потолок цен на российскую нефть

У Евросоюза (ЕС) есть все шансы согласовать потолок цен на российскую нефть, однако нет уверенности в том, что G7 («большая семерка») успеет документально закрепить ограничения стоимости до вступления эмбарго на энергоресурс из РФ 5 декабря. Об этом рассказал «Известиям» 2 декабря заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

«Считаю, что у Евросоюза есть все шансы согласовать потолок цен на российскую нефть в ближайшее время, скорее всего, сегодня-завтра», — отметил он.

Эксперт уверен в том, что остальные страны ЕС смогут уговорить Польшу, тем более в новом проекте соглашения по потолку цен уже включено обязательство пересматривать с нового года ценовой порог каждые два месяца, а Еврокомиссия пообещала Польше ускорить подготовку нового пакета санкций против России.

«Однако, по-другому обстоят дела у G7. Не уверен, что «большая семерка» успеет документально закрепить потолок цен до вступления эмбарго на российскую нефть, а именно 5 декабря. Это может вызвать скачки цен на нефть на мировом рынке, но это будет носить очень краткосрочный характер», — добавил Гулиев.

При этом он подчеркнул, что для России уровень ограничения цен не имеет значения: $60, $65 или $75.

«Как руководство страны не раз заявляло, мы не будем реализовывать нефть тем странам, которые поддержат потолок цен. Это вопрос принципа», — заключил Гулиев.

Накануне Reuters написало, что европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. По данным агентства, для полного принятия документа нужно дождаться согласия Польши, которая выступала за более низкий уровень. Тогда же отмечалось, что в ЕС начали изучать возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос уровня ограничения стоимости, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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