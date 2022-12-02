Реклама
Прямой эфир
Общество
Путину сообщат о вынужденной эвакуации участника онлайн-встречи с ним из-за обстрела
Мир
Эрдоган указал Сунаку на важность создания условий для переговоров РФ и Украины
Армия
Собянин сообщил о посещении линии обороны в зоне СВО
Мир
В Молдавии назвали высоким риск новых массовых отключений света
Мир
Турция призвала Запад убедить Украину начать переговоры с Россией
Экономика
Производитель мороженого Baskin Robbins сменит название бренда в России
Мир
Испанская полиция оцепила территорию вокруг посольства Украины в Мадриде
Мир
Акция памяти детей Донбасса проходит в Тель-Авиве
Происшествия
Водитель маршрутки высадил школьника в 30-градусный мороз под Новосибирском
Происшествия
Украинские боевики ударили по центру Донецка из «Градов»
Общество
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Мир
В США увидели в решениях Зеленского план «продать Украину с молотка»
Сюжет:

Эксперт оценил шансы ЕС согласовать потолок цен на российскую нефть

Эксперт Гулиев: не уверен, что G7 успеет документально закрепить потолок цен до вступления эмбарго на нефть из РФ
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Евросоюза (ЕС) есть все шансы согласовать потолок цен на российскую нефть, однако нет уверенности в том, что G7 («большая семерка») успеет документально закрепить ограничения стоимости до вступления эмбарго на энергоресурс из РФ 5 декабря. Об этом рассказал «Известиям» 2 декабря заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО, автор Telegram-канала IG Energy Игбал Гулиев.

Прыжки до потолка: почему так трудно ограничить цены на нефть России
Достичь соглашения о предельных значениях оказалось непросто

«Считаю, что у Евросоюза есть все шансы согласовать потолок цен на российскую нефть в ближайшее время, скорее всего, сегодня-завтра», — отметил он.

Эксперт уверен в том, что остальные страны ЕС смогут уговорить Польшу, тем более в новом проекте соглашения по потолку цен уже включено обязательство пересматривать с нового года ценовой порог каждые два месяца, а Еврокомиссия пообещала Польше ускорить подготовку нового пакета санкций против России.

«Однако, по-другому обстоят дела у G7. Не уверен, что «большая семерка» успеет документально закрепить потолок цен до вступления эмбарго на российскую нефть, а именно 5 декабря. Это может вызвать скачки цен на нефть на мировом рынке, но это будет носить очень краткосрочный характер», — добавил Гулиев.

При этом он подчеркнул, что для России уровень ограничения цен не имеет значения: $60, $65 или $75.

«Как руководство страны не раз заявляло, мы не будем реализовывать нефть тем странам, которые поддержат потолок цен. Это вопрос принципа», — заключил Гулиев.

Накануне Reuters написало, что европейские страны предварительно согласовали лимит цен на нефть из России, который будет установлен на уровне $60 за баррель. По данным агентства, для полного принятия документа нужно дождаться согласия Польши, которая выступала за более низкий уровень. Тогда же отмечалось, что в ЕС начали изучать возможность пересмотра лимита цен на нефть в будущем на тех условиях, что он будет минимум на 5% ниже рыночных цен.

29 ноября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не приемлет введения такого ограничения. Он также подчеркнул, что установление потолка стоимости создаст множество рисков на рынке, в том числе дефицит предложения.

Президент России Владимир Путин 12 октября отметил, что РФ не станет поставлять нефть в страны, установившие потолок цен на нее.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой российский лидер объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос уровня ограничения стоимости, однако страны не могли прийти к единому мнению.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022