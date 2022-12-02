Акция памяти детей Донбасса проходит в Тель-Авиве

Акция израильского антинацистского фронта «Аллея ангелов» в память о погибших в Донбассе детях проходит в Тель-Авиве. Об этом сообщается в пятницу, 2 декабря.

Как передает «РИА Новости», по словам одной из организаторов, Израиль сейчас разделен на два лагеря — «пророссийский» и «проукраинский». Она подчеркнула, что целью мероприятия является донесение до граждан страны правды о преступлениях киевского режима, который несет ответственность за гибель детей Донбасса.

Сообщается, что участники акции принесли фотографии погибших детей и возложили к ним цветы, игрушки и свечи. Память погибших почтили минутой молчания.

Организаторы акции также установили стенды, на которых представлены фотографии, доказывающие, что украинские власти и военные, а также организации «Азов» и «Правый сектор» (обе организации признаны экстремистскими и запрещены в РФ) придерживаются нацистских взглядов.

19 ноября в Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса. Она была организована движением SOS Donbass. Напротив Эйфелевой башни участники акции растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»). Организаторы акции призвали также лидеров ЕС прекратить вооружать Украину и перейти к диалогу с Россией.

В этот день акции в поддержку жителей Донбасса, организованные движением Stop Killing Donbass, также прошли в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.

Акции и митинги в поддержку жителей Донбасса и России проходят и в других европейских странах.

Так, 21 ноября подобные акции прошли в Лейпциге и ряде других городов Германии. Участники протестов заявили о том, что хотят, чтобы разжигатели конфликтов из НАТО перестали разжигать конфликт между Германией и Россией. Протестующие называли ФРГ «марионеткой, служащей интересам США и НАТО», а также призывали пересмотреть санкции в отношении РФ, поскольку они «обернулись катастрофическими последствиями» для них самих.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

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