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Бутики Sandro начали заменять вывески на Iro

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Фото: flickr.com/Phillip Pessar
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Магазины французского бренда Sandro меняют вывеску. Так, в московском ТЦ «Модный сезон» магазин Sandro теперь называется Iro. На это обратил внимание корреспондент «Известий» 2 декабря.

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Также сменился ассортимент брендов магазина. Теперь там продается одежда других французских брендов — Iro и Tara Jarmon. При этом ценовая категория сохранилась.

Об уходе с российского рынка Sandro и Maje «Известиям» 8 августа рассказал топ-менеджер одного из ритейлеров, знакомый с ситуацией, и подтвердили четыре продавца магазинов в Москве. Тогда речь шла о замене этих брендов на Claudie Pierlot и мужской Fursac, но в бутиках они пока что не появились.

С февраля этого года некоторые зарубежные компании объявили о приостановке деятельности в РФ или сообщили об уходе с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Однако ряд компаний решили возобновить поставки. Так, 7 ноября стало известно, что готовы возобновить поставки в РФ парфюмерно-косметические бренды Lancome, Redken, Yves Saint Laurent, Giorgio Armani и Kerastase.

Как рассказал 19 сентября в интервью «Известиям» вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, иностранные компании, которые прекратили работу в РФ, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения.

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