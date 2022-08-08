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Бренды Sandro и Maje намерены уйти из России

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Фото: TASS/Sheldon Cooper
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Бренды одежды Sandro и Maje французской Groupe SMCP намерены уйти с российского рынка. Об этом «Известиям» рассказал топ-менеджер одного из ритейлеров, знакомый с ситуацией, и подтвердили четыре продавца магазинов в Москве.

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Компания уже закрыла несколько бутиков, работать продолжают только эффективные точки, сообщили в консалтинговой компании CORE.XP.

Sandro и Maje пришли в Россию в 2014 году. Это одни из первых европейских марок, работающих в сегменте Middle-up (нижняя граница премиального ценового сегмента) с ярко выраженной дизайнерской индивидуальностью, рассказал «Известиям» владелец российского бренда I AM Studio Олег Воронин.

Сегодня в России представлены все марки Groupe SMCP — женские Sandro, Maje, Claudie Pierlot и мужской Fursac, добавила основатель агентства «Fashion прокачка» Ольга Штейнберг. У первых двух есть оффлайн-магазины, последние два представлены в разных мультибрендовых магазинах.

Sandro и Maje работают в России по франшизе, сказала руководитель отдела инфраструктурного ритейла CORE.XP Евгения Прилуцкая. Бутики марок представлены в Москве и Санкт-Петербурге. У Sandro 16 магазинов, у Maje — 15, сказала она.

«У Maje нет поставок последние пару месяцев и пока не планируется. Бутики продолжат работу, но продавать в них будут одежду брендов Claudie Pierlot и Fursac», — рассказала «Известиям» одна из продавщиц магазина Maje.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Французский пшик: бренды Sandro и Maje намерены уйти из России

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