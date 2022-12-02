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Путин указал на повышение внимания к проблемам инвалидов в стране

Путин заявил, что проблемы инвалидов в России не замалчивают
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент России Владимир Путин заявил, что общество и государство больше не замалчивают проблемы людей с инвалидностью и не пытаются от них отвернуться. Более того, сейчас им уделяется всё больше внимания.

«Поддержку людей с инвалидностью, конечно, необходимо выстраивать с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей. Как раз общественные объединения дают такой хороший пример, пример такого правильного подхода», — сказал Путин 2 декабря на встрече с инвалидами и представителями общественных организаций.

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По его словам, в нынешней ситуации необходимо действовать не абстрактно, а стараться помогать конкретным людям, оказавшимся в тяжелой ситуации.

Президент также сообщил, что уже обсудил с вице-премьером Татьяной Голиковой проблемы, с которыми сталкиваются инвалиды в стране.

В начале сентября в России вступили в силу новые законы для людей с ограниченными возможностями. Одно из нововведений касалось поддержки взрослых граждан. Так, людям с инвалидностью I, II или III группы предоставили возможность бесплатно получить второе высшее или среднее профессиональное образование.

Ранее, 1 июля, в России вступили в силу новые правила оформления инвалидности. Теперь пройти комиссию для подтверждения инвалидности можно в очной или заочной форме. Так, при подаче заявления на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ) гражданин может выбрать соответствующую форму.

Кроме того, еще в апреле премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об автоматическом назначении пенсии по инвалидности. Так, нетрудоспособным россиянам теперь не нужно писать заявление на выплаты — они начнут поступать сразу после оформления инвалидности.

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