Мишустин рассказал о новом порядке назначения пенсии по инвалидности

Пенсия по инвалидности в России теперь будет назначаться автоматически, для этого не потребуется подавать заявления. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин 4 апреля.

«Для получения положенной пенсии не понадобиться тратить время на подачу заявлений, она будет назначаться автоматически, и выплаты пойдут сразу после оформления инвалидности», — заявил глава кабинета министров на встрече с фракцией «Единой России» в Госдуме

Социальная пенсия по инвалидности от государства назначается нетрудоспособным гражданам, постоянно проживающим в Российской Федерации.

Ранее 28 января член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб о том, что в России давно назрела инициатива по объединению Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) в единый Социальный фонд. Депутат указала, что еще десятилетие назад большинство операций этих фондов производились после личного посещения гражданами соответствующих отделений, которых, как и специалистов, требовалось большое количество. Однако за последние 10 лет работа серьезно изменилась и большинство операций перешло в цифровой формат и уже не требует присутствия граждан. В пример Бессараб привела оформление пенсии по инвалидности и открытие больничного листа. Всё это производится в электронном виде, а значит, высвобождается персонал, сокращается время работы и нет необходимости в огромном количестве отделений.

Также отмечалось, что получить социальные услуги станет проще — за счет объединения их административных функций в рамках одной цифровой платформы. Минтруд рассчитывал внести федеральный закон об объединении фондов на рассмотрение Госдумы уже в весеннюю сессию.

Ранее в декабре 2021 года депутат Светлана Бессараб также отмечала, что Россия планирует идти по пути цифровизации: уже с 2022 года будет широко использоваться беззаявительный порядок получения целого ряда социальных выплат, таких как материнский капитал и пенсии.