В творческие рамки: в России ввели профстандарт для композиторов

В конце ноября в Минюсте зарегистрировали первый в России профессиональный стандарт композиторов, разработанный при поддержке Минкультуры РФ. В частности, документ закрепляет официальный статус профессии. В ближайшем будущем работники этой категории получат государственные гарантии по трудовому договору. Предполагается, что стандарт позволит урегулировать вопросы, связанные с правовым статусом профессии, будет способствовать поддержке и развитию композиторов и учитывать интересы их потенциальных работодателей. В том, какие аспекты профессиональной деятельности и новые требования к работникам предусматривает документ, разбирались «Известия».

Впервые в России

До утверждения стандарта профессия «композитор» не имела официального статуса, а сама специальность отсутствовала в профильных справочниках и классификаторах. Ранее деятельность музыкальных авторов была включена в ОКВЭД, однако они не имели единых требований к образованию и трудовой функции.

— Только в 2012 году в Трудовом кодексе Российской Федерации было введено определение профессионального стандарта: характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности, — рассказывает генеральный директор Союза композиторов России Карина Абрамян.

Теперь проекты профессиональных стандартов могут разрабатываться самими работодателями и профессиональными сообществами с участием образовательных организаций профессионального образования, например, консерваторий, добавляет она. Появление профстандарта позволит работникам отрасли впервые устроиться на работу по специальности, ранее отмечал Минкульт.

В творческие рамки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В 2019 году Союз композиторов России с учетом многочисленных обращений выступил с инициативой о формировании системы государственной поддержки творческой деятельности композиторов, включая разработку профессионального стандарта профессии. Он создавался, чтобы исполнить поручение президента о мерах государственной поддержки композиторов. До этого момента авторы музыкальных произведений не могли выйти на пенсию как «композитор», иметь оплачиваемый отпуск и соцпакет.

Разработать единый стандарт поручили Минкульту РФ с привлечением Союза композиторов. Помимо этого, в процессе разработки и обсуждения было задействовано 15 ведущих организаций в сфере культуры и искусства. В состав профильной рабочей группы при департаменте вошли профессиональные композиторы, члены Союза композиторов России, руководители концертных и образовательных учреждений страны. Кроме этого, Союз композиторов РФ провел открытое профессионально-общественное обсуждение. В итоге документ получил широкую поддержку в профильном сообществе.

Один из разработчиков проекта, композитор, завкафедрой композиции Санкт-Петербургской консерватории, директор Санкт-Петербургского филиала Союза композиторов России Антон Танонов считает создание стандарта новым шагом в развитии профессии композитора.

— Было несоответствие между тем, что существовало в реальности. Современные композиторы, чтобы называться «композитором», учатся с 6 лет: заканчивают консерваторию и потом еще аспирантуру. Если подсчитать, они учатся этому 19 лет, но работать по специальности они не могли, — поясняет эксперт.

25 ноября Министерство труда издало приказ об утверждении профстандарта. В частности, он сформулировал цель данного вида профессиональной деятельности и определил ее как «реализацию художественного замысла в музыкальном произведении». Помимо этого, документ обозначил трудовые функции композиторов, выделив одну обобщенную — создание музыкальных произведений. Речь идет о создании оригинальных композиций для аудиовизуальных произведений, зрелищных мероприятий, написании музыки с применением цифровых технологий и аранжировке. Также в эту функцию включено создание оригинальных вокальных, инструментальных и вокально-инструментальных произведений.

В творческие рамки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

— Описать творчество невозможно, но были структурированы определенные направления деятельности композиторов: создание музыки для кино, создание симфонической музыки, создание музыки для компьютерных игр, саун-дизайн, аранжировка, — отмечает Антон Танонов.

Разработанный стандарт утверждает официальный статус профессии, а ее представители получают социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Также в документе прописаны требования к образованию, знаниям и навыкам, необходимым для осуществления профессиональной деятельности.

Профстандарт вступит в силу 1 марта 2023 года и будет действовать до 1 марта 2029 года.

Быть или не быть

Ранее профессиональная деятельность композиторов экономически регулировалась исключительно договорной системой. Никаких социальных гарантий, как представители других профессий, такие авторы иметь не могли.

— Заключался договор на создание музыкального произведения, создание музыки даже обзывалось «созданием музыкального контента», — поделился Антон Танонов. Это понятие, по его словам, не передает сути процесса деятельности композитора.

Композиторы и работодатели самостоятельно определяли способы сотрудничества, но написать в договоре, что работник принят на работу или выполняет заказ в качестве композитора, было невозможно, соглашается Карина Абрамян.

— Отсутствие официального статуса, в частности, не позволяло композиторам получать государственную поддержку, например, в ситуации 2020 года, связанной с пандемией, — поясняет эксперт.

В творческие рамки Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Без закрепленного документально статуса было сложно заключать трудовые юридический и коммерческие договоры, на такое могли рассчитывать только педагоги, дополняет Антон Танонов. С марта следующего года у выпускников консерваторий появится возможность работать по профессии.

Однако на практике огромное количество композиторов работают не по специальности, так как предложений на рынке труда значительно больше, нежели спрос на услуги. Успех автора музыкальных произведений зависит не только от таланта, но от навыков коммуникации и умения продавать свои услуги, рассуждает композитор, дизайнер звука и исследователь Отто Шварц.

— Работа композитора эпизодическая, проектная. В связи с этим я не уверен, что могут быть обеспечены какие-то постоянные гарантии государством, особенно в текущее время, — добавляет эксперт.

Инициатива создания официального профессионального стандарта исходила в том числе и от работодателей, которым наконец обозначили компетенции и навыки, которые они смогут требовать у будущих работников, при этом понимая область задач сотрудника.

— Руководители филармоний, театров, музыкальных и драматических, киностудий, студий, которые занимаются производством компьютерных игр, мультимедиапродуктов, — они смогут открывать ставки профессии «композитор», где прописаны основные направления деятельности этой профессии, — рассказывает Антон Танонов.

То, что профессиональный стандарт будет способствовать формированию должностных обязанностей и оформлению трудовых договоров, подтверждает и автор учебно-методической литературы по актуальным вопросам развития системы профессионального образования и системы квалификаций, заместитель директора Национального агентства развития квалификаций Алла Факторович. Благодаря единому стандарту работник сможет оценить, насколько вменяемые ему обязанности соответствуют или не соответствуют требованиям профессионального стандарта.

В творческие рамки Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Возможно, появление профессионального стандарта связано с самоопределением профессионального сообщества, появлением того органа, который будет этот профессиональный стандарт сопровождать, отвечать за его применение, последующую актуализацию, — рассуждает эксперт. Никаких дискриминационных функций, ухудшающих положение работника, профстандарт не содержит, добавляет она. Документ лишь фиксирует изменения внутри профессии, а не продуцирует их.

Разработку стандарта с появлением новых общественных организаций, союзов и кружков музыкантов, композиторов, дизайнеров звука связывает и Отто Шварц. Но эксперт не уверен в однозначно позитивном влиянии документа на развитие профессиональной отрасли, так сложно регламентировать творческих людей.

При этом возможность работать по договорной системе остается. С выдающимися композиторами без официального статуса будут продолжать сотрудничать, однако обозначение трудовых функций композиторов позволит новым специалистам понять направление профессионального развития, добавляет Антон Танонов.

Цифровизация — двигатель образования

Развитие технологий сегодня провоцирует быстрые изменение во многих сферах человеческой жизни, в том числе и музыкальной. Стремительная цифровизация вследствие ограничительных пандемийных мер привела к росту запросов на аудио и аудиовизуальный контент. Это является одной из основных причин необходимости развития кадрового потенциала среди композиторов.

Теперь, когда процесс работы над музыкальными произведениями стал доступен большему числу людей, появилась необходимость разграничить профессиональных композиторов и композиторов-любителей.

— Те изменения, которые происходят внутри профессии, их игнорировать невозможно было. Если раньше композитор — это только человек, который сочиняет музыку на бумаге, то сегодня композитор и продюсер своей музыки, он должен уметь ее набрать в нотном редакторе, суметь сделать демо, по сути, обладать несколькими абсолютно разными компетенциями, — комментирует Антон Танонов.

Стоит отметить, что процесс обучения композиторов постоянно модернизируется, например, в последние годы добавились направления по музыкальному менеджменту, изучения компьютерных программ, синтеза звука, даже звуковой терапии, добавляет Отто Шварц. Эксперт отмечает важность таких обновлений, так как академические знания формируют только базовое понимание профессии.

В творческие рамки Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

Именно появление новых направлений деятельности и способов создания музыкальных произведений сделало возможным оформить функции профессиональных композиторов в виде документа. Квалификационные характеристики для композиторов выросли из процесса специального образования, отмечает Антон Танонов. Выпускники консерваторий, отучившиеся на композитора, получают все необходимые компетенции и обладают нужными работодателям навыками. Таким образом, новый стандарт объединит прикладной и творческий аспекты профессии, актуализировав творчество современного композитора.

В этом аспекте профессиональный стандарт более полезен для самих обучающихся композиторов как некий норматив тех знаний и навыков, которыми они должны обладать, чтобы считать себя специалистами, подмечает Отто Шварц. По мнению композитора, документ добавит социальный статус и преференций получившим официальное академическое образование, но много талантливых людей могут быть отсеяны из-за несистемности.

— В проекте профстандарта есть свои специфические требования. К примеру, обязательство знать фольклорные традиции народов России. А также иметь законченное высшее музыкальное образование, что есть далеко не у всех, а это значит, что двукратный лауреат «Оскара» Ханс Циммер и другие известные музыкальные авторы не могут считаться композиторами по российскому стандарту, — поясняет он. Эксперт считает деятельность композитора призванием, а не унифицированным перечнем академических знаний. Сами работодатели, по его словам, смотрят прежде всего на портфолио и стоимость услуг, а образование или перечень знаний мало кого интересует.

При этом изменений в требованиях к самому образованию композиторов не произошло, профстандрт лишь зафиксировал уже существовавшие, добавляет Алла Факторович.

«Известия» также обратились в Минкультуры РФ с просьбой прокомментировать новый документ, однако к моменту публикации материала ответа не последовало.