Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Мир
Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине
Спорт
«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года
Мир
Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине
Мир
ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ
Авто
Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей
Мир
В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией
Происшествия
Число погибших при обстреле ВСУ Донецка увеличилось до трех
Мир
В Польше полицейским пришлось выселять беженцев с Украины с помощью автокрана
Мир
Германия направит Украине семь подлежавших утилизации ЗСУ Gepard
Происшествия
В результате пожара на судне на Борисовских прудах пострадала женщина
Общество
Кравцов заявил о включении раздела про СВО в школьные учебники истории

В МИД РФ рассказали о работе над вводом безвизового режима со многими странами

0
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ведет работу над установлением безвизового режима с большим количеством стран, рассказал 2 декабря статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в беседе с журналистами.

Визовый прижим: Грузия может ввести ограничение на пребывание для россиян
Среди вероятных мер — сокращение срока и пересмотр въездного режима с Москвой

«Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения, таких соглашений много, у нас очень много стран, с которыми у нас прорабатываются такие соглашения», — пояснил он.

Ранее, 28 ноября, генконсул КНР Цзян Сяоян заявил о том, что генеральное консульство Китая в Хабаровске упростило процедуру выдачи виз для россиян. Уточняется, что в указанный консульский округ входят Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, а также Якутия.

В тот же день временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд рассказала о том, что американские власти рассматривают возможность переместить пункт выдачи иммиграционных виз гражданам РФ из Польши в более доступную точку. По словам Руд, Соединенные Штаты Америки готовы принимать у себя россиян, однако из-за нехватки сотрудников посольствам стало сложнее оказывать консульские услуги в прежнем объеме.

До этого, 8 ноября, глава минобороны Зимбабве Оппа Мучингури-Кашири отметил, что в данный момент республика работает с Россией над облегчением визового режима. По ее словам, Зимбабве рассматривает возможность дополнительного расширения соглашений и меморандумов, чтобы усилить взаимодействие между двумя странами и углубить связи в экономике, сельском хозяйстве и образовании.

1 ноября президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Предложения будут касаться граждан, которые намерены посетить Россию в туристических, деловых, образовательных целях, а также для того, чтобы принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022