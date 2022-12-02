В МИД РФ рассказали о работе над вводом безвизового режима со многими странами

Россия ведет работу над установлением безвизового режима с большим количеством стран, рассказал 2 декабря статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов в беседе с журналистами.

«Что касается безвизового режима, то у нас устанавливаются двусторонние соглашения, таких соглашений много, у нас очень много стран, с которыми у нас прорабатываются такие соглашения», — пояснил он.

Ранее, 28 ноября, генконсул КНР Цзян Сяоян заявил о том, что генеральное консульство Китая в Хабаровске упростило процедуру выдачи виз для россиян. Уточняется, что в указанный консульский округ входят Хабаровский край, Еврейская автономная и Амурская области, а также Якутия.

В тот же день временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд рассказала о том, что американские власти рассматривают возможность переместить пункт выдачи иммиграционных виз гражданам РФ из Польши в более доступную точку. По словам Руд, Соединенные Штаты Америки готовы принимать у себя россиян, однако из-за нехватки сотрудников посольствам стало сложнее оказывать консульские услуги в прежнем объеме.

До этого, 8 ноября, глава минобороны Зимбабве Оппа Мучингури-Кашири отметил, что в данный момент республика работает с Россией над облегчением визового режима. По ее словам, Зимбабве рассматривает возможность дополнительного расширения соглашений и меморандумов, чтобы усилить взаимодействие между двумя странами и углубить связи в экономике, сельском хозяйстве и образовании.

1 ноября президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по установлению безвизового режима для иностранцев без принципа взаимности. Предложения будут касаться граждан, которые намерены посетить Россию в туристических, деловых, образовательных целях, а также для того, чтобы принять участие в спортивных и культурных мероприятиях.