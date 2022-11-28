США решили упростить доступ к иммиграционным визам для россиян

Американские власти рассматривают возможность переместить пункт выдачи иммиграционных виз гражданам РФ из Польши в более доступную точку. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила «РИА Новости» временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд.

«Мы знаем, что российским гражданам сложно добираться до Варшавы, города, в котором мы обрабатываем запросы на данную категорию виз. Сейчас подыскиваем более доступное место для этих целей», — объяснила она.

По словам Руд, Соединенные Штаты Америки готовы принимать у себя россиян, однако из-за нехватки сотрудников посольствам стало сложнее оказывать консульские услуги в прежнем объеме. Кроме того, большая часть персонала занята в работе с американскими гражданами, в том числе с теми, кто находится в тюрьме или под следствием.

Собеседница агентства также добавила, что для получения неиммиграционных виз жители РФ могут обращаться в посольства США в любой стране.

Ранее, 16 ноября посольство США в Москве рассказало «Известиям», что за первые девять месяцев 2022 года туристические визы получили 26 тыс. россиян, благодаря чему РФ вошла в тройку лидеров в Европе после Турции и Румынии.

Также американская дипмиссия рассказала, что США продолжают взаимодействие с Россией по восстановлению состава и полноценного функционирования посольства.

Дипломатический коллапс между РФ и США продолжается с 2016 года. Тогда администрация Барака Обамы обвинила Россию во «вмешательстве в выборы», выслала 35 дипломатов и закрыла россиянам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным дачам постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне.

С 12 мая 2021 года дипучреждения США в России, ссылаясь на нехватку персонала, перестали выдавать неиммиграционные визы.